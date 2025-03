Jarosław Kaczyński skomentował piątkowe wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie. "Dziś widzimy, że Tusk mówi inaczej niż mówił i robił do tej pory. Dobrze, że mówi, niech jeszcze zacznie robić" - napisał na platformie X prezes PiS.

Dodał jednak, że "nie można oceniać tych słów bez uwzględnienia kontekstów. Prorosyjskiej polityki resetu i atakowania tych, którzy przed Rosją ostrzegali. A także kontekstu kulturowego, który w skrócie można opisać jako działania w kierunku wykorzenienia patriotycznego etosu rycerskiego" - czytamy we wpisie prezesa PiS.

Kaczyński odniósł się również do nadchodzących wyborów prezydenckich. "A skoro była mowa o wyborach prezydenckich: jest jeden kandydat, który może sprostać tym wymogom i jest to Karol Nawrocki" - napisał.

Donald Tusk mówił o bezpieczeństwie Polski. Prezes PiS o "zmianach w pedagogice"

Premier Polski przedstawił w piątek w Sejmie dane na temat sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa Polski. Przekazał także informacje, które uzyskał w czwartek w Brukseli, gdzie uczestniczył w nadzwyczajnym spotkaniu Rady Europejskiej.

W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Kaczyński odniósł się do pomysłu o obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla każdego dorosłego mężczyzny.

- To jest dobra decyzja, ale pod jednym warunkiem, że cała pedagogika społeczna się zmieni. Że zamiast pedagogiki tchórzostwa, będziemy mieli powrót do etosu rycerskiego i do tego, że mężczyźni mają być także żołnierzami, czyli być w stanie się narazić także na śmierć - ocenił Kaczyński.

Zmiana konstytucji. Kaczyński o propozycji prezydenta

Jarosław Kaczyński poparł propozycję prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącą zmiany konstytucji. Chodzi o zwiększenie wydatków na obronność do co najmniej 4 proc. PKB. - To jest pomysł dobry - stwierdził Kaczyński, dodając jednak, że osobiście preferowałby, aby ten próg wynosił 5 proc. PKB. - Nie podbijam stawki, mówię, co na ten temat sądzę - podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS został zapytany również o to, co myśli na temat rozmów w sprawie zmiany konstytucji z przedstawicielami koalicji rządowej.

- Jeżeli chodzi o takie sprawy jak porozumienie konstytucyjne, to oczywiście możemy rozmawiać - odpowiedział. Dodał jednak, że bezpośrednie rozmowy z Donaldem Tuskiem mogłyby być kłopotliwe sugerując, że lepiej, aby w takich rozmowach uczestniczyły inne osoby.

Skomentował również, iż "od chwili powstania PO, co innego się mówi, co innego się robi". - Na początku Platformy Obywatelskiej ona była niesłychanie, wręcz radykalnie antykomunistyczna. Kiedy doszła do władzy to przywracała postkomunizm - ocenił.

