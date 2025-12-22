Liczba zachorowań rośnie. Ekspert ostrzega przed nowym wariantem wirusa
Wzrosła aktywność wirusa grypy w Polsce, a w najbliższych tygodniach liczba zachorowań może zwiększyć się dwukrotnie - ostrzega główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. - To jest wirus odmienny od tego, który dotychczas dominował. (...) Dla naszych układów odpornościowych on jest nowy - podkreślił. GIS przekazał listę zaleceń, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby.
W skrócie
- Liczba zachorowań na grypę w Polsce gwałtownie rośnie, a nowy wariant wirusa stanowi wyzwanie dla odporności społeczeństwa.
- Najwięcej nowych zakażeń odnotowuje się wśród dzieci oraz osób z grup ryzyka. GIS przypomina o konieczności szczepień i przestrzegania zasad higieny.
- Leki przeciw grypie są dostępne na receptę. Najbliższe tygodnie mogą przynieść znaczące obciążenie dla systemu ochrony zdrowia.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Obecnie zachorowalność na nowy typ wirusa grypy w Europie - w tym w Polsce - wynosi około 80 na 100 tys. mieszkańców, co daje blisko 30 tys. przypadków tygodniowo. - Być może w przyszłym tygodniu będziemy mieli zachorowalność na poziomie około 140-150 przypadków na 100 tys. mieszkańców - przekazał na poniedziałkowej konferencji dr Paweł Grzesiowski.
Zauważył, że oznacza to większe obciążenie dla placówek opieki zdrowotnej, SOR-ów czy oddziałów, które będą przyjmować pacjentów. Poinformował, że w tegorocznym sezonie grypowym pojawił się nowy wariant wirusa.
- To jest wirus odmienny od tego, który dotychczas dominował, czyli H1N1. Ma na tyle zmienioną strukturę genetyczną, że dla naszych układów odpornościowych on jest nowy - zaznaczył dr Grzesiowski.
Nowy wariant wirusa grypy w Polsce. Rośnie zachorowalność
W naszym regionie na nowy wariant wirusa choruje co druga osoba zarażona grypą. Najwięcej przypadków zachorowań stwierdzono dotąd u dzieci do 14. roku życia - powyżej 350 chorych na 100 tys. mieszkańców.
Główny inspektor sanitarny stwierdził, że transmisja wirusa może osłabnąć z powodu świątecznej przerwy w szkołach, ale nie zniknie całkowicie. - Zamieniamy to na spotkania rodzinne, na spotkania z bliskimi w okresie świąteczno-noworocznym - zauważył.
- To też jest ważny moment, żeby przypomnieć o tym, aby osoby, które mają objawy choroby, które są już chore, żeby raczej unikały spotkań z bliskimi, żeby nie doprowadzać do kolejnych zachorowań - tłumaczył.
Jak zabezpieczyć się przed grypą? GIS przekazał zalecenia
Dostępny w tym roku preparat na grypę jest - według dr Grzesiowskiego - skuteczny na zwalczanie nowego wariantu wirusa. Do tej pory zaszczepiło się nim prawie 2,2 mln osób. - To jest już więcej niż w zeszłym roku, ale oczywiście daleko poniżej naszych oczekiwań - przekazał.
Jak przypomniał, szczepienia zalecane są wśród dzieci do 14. roku życia, osób z grupy ryzyka i tych, które ukończyły 50 lat. - Zachęcamy i przypominamy o szczepieniach wśród personelu medycznego oraz pracowników oświaty i wszelkich pracowników zajmujących się opieką społeczną i socjalną - dodał.
GIS przekazał zalecenia, które mają pomóc uchronić się przed zarażeniem grypą. Podstawą jest dbanie o higienę rąk, ale także zachowanie dystansu od osób chorych lub u których wystąpią pierwsze oznaki osłabienia odporności. Przy kontaktach z pacjentami szpitali należy nosić maseczkę na twarzy.
- Rekomendujemy również zmniejszenie mobilności i udziału osób z grupy ryzyka w jakichś zgromadzeniach - powiedział dr Grzesiowski. Dodał przy tym, że wie, jak trudne może okazać się to w święta, ale "pamiętajmy o tym, że chronimy najsłabszych".
Środek przeciw grypie dostępny w Polsce tylko na receptę. Wyraźnie zmniejsza ryzyko powikłań
Doktor Grzesiowski przypomniał również, że dostępne są testy antygenowe w kierunku wykrycia grypy. Jeśli obecność wirusa w organizmie zostanie potwierdzona, możliwe jest wdrożenie leczenie przyczynowego.
- Możemy dać (wówczas - red.) lek przeciwgrypowy, który jest dostępny w Polsce wyłącznie na receptę. Są to preparaty zawierające substancję aktywną oseltamiwir i ten lek podany odpowiednio wcześnie, najlepiej w ciągu pierwszych 48 godzin od rozpoczęcia choroby, wyraźnie zmniejsza ryzyko powikłań i, co najważniejsze, skraca okres zakaźności, czyli leczona osoba mniej zaraża otoczenie - powiedział główny inspektor sanitarny.
Obecnie jednak nie ma danych, które świadczyłyby, że nowy wariant wirusa grypy powoduje poważniejsze objawy lub przekłada się na wyższą śmiertelność. - Nie jest wariantem superzjadliwym - stwierdził dr Grzesiowski.
Grypa w Polsce. GIS podał, kiedy przypadnie szczyt zachorowań
GIS zalecił też, by w kontekście przygotowania do szczytowego okresu aktywności grypy, a będzie to następne 6-8 tygodni, przygotować się na większą liczbę pacjentów, ich hospitalizację i zaopatrzyć się w zwiększoną liczbę leków przeciwgrypowych.
- Zalecamy również, żeby w placówkach medycznych, tych, które spodziewają się zwiększonego obciążenia, rozdzielać ścieżkę pacjentów infekcyjnych od nieinfekcyjnych - powiedział.
Przekazał, że jeśli chodzi o pozostałe wirusy, typu RSV, widać pewną tendencję wzrostową, która dotyczy dzieci do drugiego roku życia. Jeżeli chodzi o wirus SARS-CoV-2, to liczba zachorowań na COVID-19 zmniejszyła się do około 20 zachorowań na 100 tys. mieszkańców.