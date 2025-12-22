Lider umacnia się na prowadzeniu, jedna partia wyraźnie traci. Nowy sondaż

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem na poziomie 32,8 proc. - wynika z nowego sondażu. Rezultat ten dałby jej wyborcze zwycięstwo. Na drugim miejscu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,4 proc. Spadek poparcia zanotowała Konfederacja, która jednak utrzymała miejsce na podium.

Trzech mężczyzn w garniturach stoi na tle sali sejmowej. Na drugim planie widoczna jest duża flaga Polski za mównicą oraz fragmenty ław poselskich, całość oświetlona sztucznym światłem.
Sondaż partyjny. Koalicja Obywatelska na czele, dalej PiS i KonfederacjaMARCIN BANASZKIEWICZ / Agencja Forum / Marysia Zawada / REPORTER / Wojciech Olkusnik / Omar HavanaEast News

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska uzyskała największe poparcie w najnowszym sondażu, osiągając wynik 32,8 proc. i umacniając się na pierwszym miejscu.
  • Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugą pozycję, notując niewielki wzrost poparcia do 25,4 proc.
  • Konfederacja, mimo utrzymania miejsca na podium, zanotowała wyraźny spadek poparcia do 10,7 proc.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W najnowszym sondażu przygotowanym przez pracownię Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 prowadzi Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska może liczyć na głosy 32,8 proc. wyborców, co oznacza wzrost o 1,1 punktu procentowego.

Drugie miejsce zajęłoPrawo i Sprawiedliwość, z wynikiem 25,4 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała wyższy poziom poparcia niż w badaniu z początku grudnia. Różnica jest jednak niewielka i wynosi 0,3 pkt.p.

Na trzeciej pozycji uplasowała się Konfederacja, która jako jedyna z czołówki zaliczyła spadek. Wynik 10,7 proc. oznacza rezultat o 3,9 pkt. proc. niższy niż w poprzednim badaniu.

Zobacz również:

Sondaż. Czy Karol Nawrocki jest wystarczająco zaangażowany?
Polska

Sondaż o zaangażowaniu prezydenta. Polacy odpowiedzieli

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Najnowszy sondaż. Koalicja Obywatelska umacnia się na czele, Konfederacja traci

    Kolejne miejsca w sondażu pracowni Opinia24 zajmują: Konfederacja Korony Polskiej (8,6 proc.), która poprawiła swój wynik o 2,4 pkt. proc. oraz oscylująca na granicy progu wyborczego Nowa Lewica (4,9 proc., spadek o 1,7 pkt. proc.).

    Pozostałe partie ujęte w sondażu nie mogłyby liczyć na wejście do Sejmu. Są to kolejno: Razem z wynikiem 3,5 proc. (spadek o 1,1 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem na poziomie 2,6 proc. (wzrost o 1,4 pkt. proc.) oraz Polska 2050 z rezultatem 2,1 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.).

    5,6 proc. ankietowanych nie było w stanie wskazać, na kogo oddałoby swój głos. 1,3 proc. wybrałoby inną partię, a 2,5 proc. respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi.

    Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

    Zobacz również:

    Sondaż partyjny. Koalicja Obywatelska przed PiS, dalej Konfederacja
    Polska

    Największe partie ze stratą, Konfederacja się umacnia. Najnowszy sondaż

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    "Gość Wydarzeń": Prof. Andrzej Fal o rozszerzeniu prohibicjiPolsat News

    Najnowsze