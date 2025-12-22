W skrócie Koalicja Obywatelska uzyskała największe poparcie w najnowszym sondażu, osiągając wynik 32,8 proc. i umacniając się na pierwszym miejscu.

Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugą pozycję, notując niewielki wzrost poparcia do 25,4 proc.

Konfederacja, mimo utrzymania miejsca na podium, zanotowała wyraźny spadek poparcia do 10,7 proc.

W najnowszym sondażu przygotowanym przez pracownię Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 prowadzi Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska może liczyć na głosy 32,8 proc. wyborców, co oznacza wzrost o 1,1 punktu procentowego.

Drugie miejsce zajęłoPrawo i Sprawiedliwość, z wynikiem 25,4 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała wyższy poziom poparcia niż w badaniu z początku grudnia. Różnica jest jednak niewielka i wynosi 0,3 pkt.p.

Na trzeciej pozycji uplasowała się Konfederacja, która jako jedyna z czołówki zaliczyła spadek. Wynik 10,7 proc. oznacza rezultat o 3,9 pkt. proc. niższy niż w poprzednim badaniu.

Kolejne miejsca w sondażu pracowni Opinia24 zajmują: Konfederacja Korony Polskiej (8,6 proc.), która poprawiła swój wynik o 2,4 pkt. proc. oraz oscylująca na granicy progu wyborczego Nowa Lewica (4,9 proc., spadek o 1,7 pkt. proc.).

Pozostałe partie ujęte w sondażu nie mogłyby liczyć na wejście do Sejmu. Są to kolejno: Razem z wynikiem 3,5 proc. (spadek o 1,1 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem na poziomie 2,6 proc. (wzrost o 1,4 pkt. proc.) oraz Polska 2050 z rezultatem 2,1 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.).

5,6 proc. ankietowanych nie było w stanie wskazać, na kogo oddałoby swój głos. 1,3 proc. wybrałoby inną partię, a 2,5 proc. respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi.

Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

