Prezes PiS Jarosław Kaczyński nawiązał m.in. do wcześniejszej konferencji Donalda Tuska. Premier mówił o ambitnych planach inwestycyjnych Polski na następne lata.

Prezes PiS wskazywał, że Tusk próbuje "kreować polskiego Muska" . Lider KO podczas konferencji w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych zwracał się osobiście do Rafała Brzoski, prezesa InPostu. Kaczyński ocenił plan premiera jako "oderwany od rzeczywistości" wobec wielkich wydatków na obronność.

Następnie powiedział jasno, co się stanie, jeśli jego partia wróci do władzy. Zwrócił uwagę na "konieczność wychodzenia z tego, co zostało przez ostatnie kilkanaście miesięcy zrobione".