W skrócie Samolot linii Ryanair uderzył w zbiornik paliwa na lotnisku w Edynburgu.

Pasażerowie zostali ewakuowani, lecz nikt nie odniósł obrażeń.

Ruch lotniczy nie został zakłócony, a plotki o pożarze zostały zdementowane.

Maszyna miała w poniedziałkowe przedpołudnie rozpocząć rejs do Faro w Portugalii. Na kilka chwil przed startem samolot uderzył jednak w znajdujący się w pobliżu pasa startowego zbiornik paliwa.

Jak poinformowało lotnisko w Edynburgu, w groźnym incydencie nikt nie ucierpiał. Zderzenie ze zbiornikiem nie wywołało eksplozji, jednak konieczna była ewakuacja wszystkich osób znajdujących się na pokładzie.

Ostatecznie wypadek nie spowodował zakłóceń w ruchu lotniczym. Bezpośrednio po incydencie pojawiły się doniesienia o wybuchu pożaru, ale lotnisko je zdementowało.

Edynburg. Samolot linii Ryanair uderzył w zbiornik paliwa

- Samolot właśnie ruszył i kierował się na pas startowy, kiedy uderzył w zbiornik paliwa. Na szczęście nie zdążyliśmy się rozpędzić - powiedział jeden z pasażerów w rozmowie z "The Scottish Sun".

- To było przerażające. Pilot zadzwonił przez interkom i próbował udawać, że sytuacja nie jest tak poważna, na jaką wyglądała - relacjonował inny mężczyzna.

Szkocka straż pożarna i służby ratownicze potwierdziły, że otrzymały zgłoszenie o zderzeniu samolotu z cysterną paliwową i rozpoczęły działania na miejscu zdarzenia.

Źródło: "The Mirror", "The Scottish Sun"

