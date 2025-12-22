Chwile grozy na lotnisku w Edynburgu. Samolot uderzył w zbiornik paliwa

Dorota Hilger
Maria Kosiarz

Dorota Hilger, Maria Kosiarz

Na lotnisku w Edynburgu na chwilę przed startem samolot linii Ryanair uderzył w zbiornik paliwa. W związku z niebezpiecznym incydentem konieczna była ewakuacja pasażerów maszyny. - To było przerażające. Pilot zadzwonił przez interkom i próbował udawać, że sytuacja nie jest tak poważna, na jaką wyglądała - relacjonował jeden z pasażerów.

Samolot uderzył w zbiornik paliwa. Konieczna była ewakuacja
Samolot uderzył w zbiornik paliwa. Konieczna była ewakuacja. Zdj. ilustracyjne123RF/PICSEL

W skrócie

  • Samolot linii Ryanair uderzył w zbiornik paliwa na lotnisku w Edynburgu.
  • Pasażerowie zostali ewakuowani, lecz nikt nie odniósł obrażeń.
  • Ruch lotniczy nie został zakłócony, a plotki o pożarze zostały zdementowane.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Maszyna miała w poniedziałkowe przedpołudnie rozpocząć rejs do Faro w Portugalii. Na kilka chwil przed startem samolot uderzył jednak w znajdujący się w pobliżu pasa startowego zbiornik paliwa.

Jak poinformowało lotnisko w Edynburgu, w groźnym incydencie nikt nie ucierpiał. Zderzenie ze zbiornikiem nie wywołało eksplozji, jednak konieczna była ewakuacja wszystkich osób znajdujących się na pokładzie.

Ostatecznie wypadek nie spowodował zakłóceń w ruchu lotniczym. Bezpośrednio po incydencie pojawiły się doniesienia o wybuchu pożaru, ale lotnisko je zdementowało.

Zobacz również:

Powstanie flota samolotów deportacyjnych. Krok w polityce Donalda Trumpa
Świat

Trump tworzy własną flotę boeingów. Departament sięgnął po 140 mln dolarów

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Edynburg. Samolot linii Ryanair uderzył w zbiornik paliwa

    - Samolot właśnie ruszył i kierował się na pas startowy, kiedy uderzył w zbiornik paliwa. Na szczęście nie zdążyliśmy się rozpędzić - powiedział jeden z pasażerów w rozmowie z "The Scottish Sun".

    - To było przerażające. Pilot zadzwonił przez interkom i próbował udawać, że sytuacja nie jest tak poważna, na jaką wyglądała - relacjonował inny mężczyzna.

    Szkocka straż pożarna i służby ratownicze potwierdziły, że otrzymały zgłoszenie o zderzeniu samolotu z cysterną paliwową i rozpoczęły działania na miejscu zdarzenia.

    Źródło: "The Mirror", "The Scottish Sun"

    Zobacz również:

    Obywatelka Chin zatrzymana na lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
    Polska

    Chinka poszukiwana czerwoną notą Interpolu. Akcja służb na lotnisku Chopina

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    "Prezydenci i premierzy": 90 miliardów euro pożyczki dla UkrainyPolsat News

    Najnowsze