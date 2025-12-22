W skrócie Fundacja Osuchowa zarządzana przez Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika straciła prawo do pozyskiwania 1,5 proc. podatku z powodu niezłożenia sprawozdania.

Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec zlecił kontrolę w fundacji na wniosek Narodowego Instytutu Wolności.

Organizacja przeznaczała środki m.in. na objazdy polityczne i szerzenie dezinformacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O nowej decyzji w sprawie Fundacji Osuchowa poinformował szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec.

"Fundacja Osuchowa, zarządzana przez Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika, utraciła prawo do pozyskiwania 1,5 proc. podatku z powodu braku złożenia sprawozdania w terminie" - podał Grabiec we wpisie w serwisie X.

"Na wniosek dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Michała Brauna zlecam kontrolę w fundacji" - zapowiedział szef kancelarii Donalda Tuska.

Narodowy Instytut Wolności to rządowa agencja, która merytorycznie i finansowo wspiera organizacje pozarządowe.

Polityk Koalicji Obywatelskiej przekazał też, na co przeznaczane mają być pieniądze z podatku. "Organizacja wykorzystuje środki z 1,5 proc. podatku między innymi na: organizację objazdów politycznych Brauna po Polsce oraz szerzenie dezinformacji" - napisał Jan Grabiec.

Fundacja Osuchowa Grzegorza Brauna bez prawa do pozyskiwania 1,5 proc. podatku

Zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2024 Fundacja Osuchowa odnotowała ponad 486 tys. złotych przychodów z 1,5 proc. podatku dochodowego otrzymanego od osób fizycznych.

Wykreślenie z wykazu organizacji pożytku publicznego (OPP) uniemożliwia organizacji czerpanie przychodów z tego tytułu w kolejnym rozliczeniu podatkowym.

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego na stronie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jak przeczytać można na stronie internetowej fundacji, ta posiada siedzibę w Warszawie. Organizację w 2015 roku założył Grzegorz Braun. "Podstawowym celem fundacji jest wspieranie organizacji Pobudka w realizacji programu 'Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica'" - napisano na stronie fundacji.

Pracami organizacji kieruje jej prezes Włodzimierz Skalik. To poseł obecnej kadencji Sejmu z list Konfederacji Wolność i Niepodległość. Należy do koła poselskiego Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej.

Z kolei Grzegorz Braun to obecnie europoseł. Polityk brał udział także w ostatnich wyborach prezydenckich. Słynie z kontrowersyjnych i prorosyjskich poglądów.

Petycja Akcji Demokracja o delegalizację partii Grzegorza Brauna

Akcja Demokracja zebrała w sieci ponad 33 tysiące podpisów pod wnioskiem o delegalizację Konfederacji Korony Polskiej.

"Chcemy, by organy polskiego państwa sprawdziły, czy działania Konfederacji Korony Polskiej, wypełniają przesłanki do delegalizacji i oceniły czy w Polsce jest miejsce na partię, której liderzy posługują się przemocą. Brak reakcji państwa na takie czyny oznacza ich cichą akceptację" - czytamy we wniosku.

Autorzy powołują się przy tym na artykuł 13. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który zakazuje w kraju istnienia ugrupowań politycznych, które m.in. odwołują się do totalitarnych praktyk lub których program zakłada, albo dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową.

Z najnowszego sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" wynika, że za zdelegalizowaniem formacji Brauna jest 47,7 proc. Przeciwnego zdania jest 27,7 proc. Zdania nie ma w tej sprawie 24,6 proc.

"Prezydenci i premierzy": 90 miliardów euro pożyczki dla Ukrainy Polsat News