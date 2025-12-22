Stanęli murem za zwolnionym Polakiem. Głośne protesty w kraju UE
Trwają protesty pracowników największej holenderskiej sieci supermarketów Albert Heijn. Demonstracje wybuchły po zwolnieniu pracownika tymczasowego z Polski. Zdaniem związkowców zwolnienie było reakcją kierownictwa firmy na udział naszego rodaka w ostatnich negocjacjach. W ich wyniku kilkuset pracowników tymczasowych otrzymało stałe stanowiska.
W skrócie
- Pracownicy największej sieci supermarketów w Holandii, Albert Heijn, protestują po nagłym zwolnieniu polskiego pracownika tymczasowego.
- Związkowcy twierdzą, że powodem zwolnienia był udział Polaka w negocjacjach z firmą i jego aktywność związkowa.
- Firma zaprzecza zarzutom, a związkowcy domagają się przywrócenia Polaka do pracy i zwracają uwagę na problemy pracowników tymczasowych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Protest przedstawicieli Federacji Holenderskich Związków Zawodowych (FNV) w Nijmegen rozpoczął się po tym, jak 30-letni działacz związkowy z Polski został bez zapowiedzi zwolniony z pracy.
Nasz rodak pracował w sieci supermarketów Albert Heijn w Pijnacker za pośrednictwem agencji pracy OTTO Work Force.
- Pracował w Albert Heijn przez osiem i pół roku, zawsze był źródłem informacji dla współpracowników i zawsze dobrze wykonywał swoją pracę - podkreślił Amrit Sewgobind, dyrektor FNV Flex.
Jedną z form protestu pracowników sieci jest umieszczanie przed należącymi do niej sklepami napisu "Justice 4 Paweł" ("Sprawiedliwość dla Pawła").
Holandia. Polak zwolniony z Albert Heijn, wybuchły protesty
Członkowie Federacji Holenderskich Związków Zawodowych uważają, że zwolnienie Polaka ma związek z rolą, jaką odegrał w niedawnych negocjacjach między związkami zawodowymi a firmą.
- Po części dzięki niemu osiągnięto porozumienie w sprawie przeniesienia 300 pracowników tymczasowych na stałe stanowiska. Odegrał w tym ważną rolę - zauważył przedstawiciel związku.
Sewgobind podkreślił, że zaangażowanie naszego rodaka pomogło wielu jego kolegom. - Ale ostatecznie znalazł się na liście Albert Heijn z adnotacją: jeśli będziemy mieć możliwość się ciebie pozbyć, to na pewno to zrobimy - stwierdził.
Polak, jak poinformował dyrektor FNV Flex, został zwolniony z dnia na dzień, ze względu na "problemy z postawą i zachowaniem". - Nigdy wcześniej nic złego się nie działo - zauważył.
Holandia. Współpracownicy stanęli murem za zwolnionym Polakiem
Związkowcy chcą, aby zwolniony Polak odzyskał pracę, ale także zamierzają wykorzystać zaistniałą sytuację, aby nagłośnić problemy, z którymi zmagają się tymczasowi pracownicy w centrach dystrybucyjnych.
- Chcemy przede wszystkim podnieść świadomość i postawić ten problem w centrum uwagi - przekazał Amrit Sewgobind.
Sieć supermarketów, w której pracował 30-latek z Polski, odpiera zarzuty związkowców.
- Sugestia, że ktokolwiek w Albert Heijn jest poszkodowany z powodu działalności związkowej, jest nieprawdziwa. Dbamy o to, aby pracownicy tymczasowi i stali czuli się swobodnie i bezpiecznie angażując się w działalność związkową - stwierdził rzecznik firmy.
Źródło: "Algemeen Dagblad", Doorbraak.be