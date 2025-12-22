Stanęli murem za zwolnionym Polakiem. Głośne protesty w kraju UE

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Trwają protesty pracowników największej holenderskiej sieci supermarketów Albert Heijn. Demonstracje wybuchły po zwolnieniu pracownika tymczasowego z Polski. Zdaniem związkowców zwolnienie było reakcją kierownictwa firmy na udział naszego rodaka w ostatnich negocjacjach. W ich wyniku kilkuset pracowników tymczasowych otrzymało stałe stanowiska.

Wejście do sklepu Albert Heijn z dużą ilością zaparkowanych rowerów przed budynkiem, przeszklone drzwi, przez które widać oświetlone wnętrze oraz ludzi robiących zakupy.
Holandia. Stanęli murem za Polakiem wyrzuconym z pracy. Nasz rodak pracował w sieci supermarketów Albert HeijnMICHAEL NGUYENAFP

W skrócie

  • Pracownicy największej sieci supermarketów w Holandii, Albert Heijn, protestują po nagłym zwolnieniu polskiego pracownika tymczasowego.
  • Związkowcy twierdzą, że powodem zwolnienia był udział Polaka w negocjacjach z firmą i jego aktywność związkowa.
  • Firma zaprzecza zarzutom, a związkowcy domagają się przywrócenia Polaka do pracy i zwracają uwagę na problemy pracowników tymczasowych.
Protest przedstawicieli Federacji Holenderskich Związków Zawodowych (FNV) w Nijmegen rozpoczął się po tym, jak 30-letni działacz związkowy z Polski został bez zapowiedzi zwolniony z pracy.

Nasz rodak pracował w sieci supermarketów Albert Heijn w Pijnacker za pośrednictwem agencji pracy OTTO Work Force.

- Pracował w Albert Heijn przez osiem i pół roku, zawsze był źródłem informacji dla współpracowników i zawsze dobrze wykonywał swoją pracę - podkreślił Amrit Sewgobind, dyrektor FNV Flex.

Jedną z form protestu pracowników sieci jest umieszczanie przed należącymi do niej sklepami napisu "Justice 4 Paweł" ("Sprawiedliwość dla Pawła").

Holandia. Polak zwolniony z Albert Heijn, wybuchły protesty

Członkowie Federacji Holenderskich Związków Zawodowych uważają, że zwolnienie Polaka ma związek z rolą, jaką odegrał w niedawnych negocjacjach między związkami zawodowymi a firmą.

- Po części dzięki niemu osiągnięto porozumienie w sprawie przeniesienia 300 pracowników tymczasowych na stałe stanowiska. Odegrał w tym ważną rolę - zauważył przedstawiciel związku.

    Sewgobind podkreślił, że zaangażowanie naszego rodaka pomogło wielu jego kolegom. - Ale ostatecznie znalazł się na liście Albert Heijn z adnotacją: jeśli będziemy mieć możliwość się ciebie pozbyć, to na pewno to zrobimy - stwierdził.

    Polak, jak poinformował dyrektor FNV Flex, został zwolniony z dnia na dzień, ze względu na "problemy z postawą i zachowaniem". - Nigdy wcześniej nic złego się nie działo - zauważył.

    Holandia. Współpracownicy stanęli murem za zwolnionym Polakiem

    Związkowcy chcą, aby zwolniony Polak odzyskał pracę, ale także zamierzają wykorzystać zaistniałą sytuację, aby nagłośnić problemy, z którymi zmagają się tymczasowi pracownicy w centrach dystrybucyjnych.

    - Chcemy przede wszystkim podnieść świadomość i postawić ten problem w centrum uwagi - przekazał Amrit Sewgobind.

    Sieć supermarketów, w której pracował 30-latek z Polski, odpiera zarzuty związkowców.

    - Sugestia, że ktokolwiek w Albert Heijn jest poszkodowany z powodu działalności związkowej, jest nieprawdziwa. Dbamy o to, aby pracownicy tymczasowi i stali czuli się swobodnie i bezpiecznie angażując się w działalność związkową - stwierdził rzecznik firmy.

    Źródło: "Algemeen Dagblad", Doorbraak.be

