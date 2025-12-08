W skrócie Donald Tusk skrytykował prezydenta Nawrockiego za zawetowanie tzw. ustawy łańcuchowej, która miała chronić psy przed trzymaniem na uwięzi i regulować warunki kojców.

Opozycja, w tym Konfederacja i Sławomir Mentzen, poparły weto, argumentując, że propozycje ustawy są absurdalne.

Prezydent Nawrocki wyjaśnił, że ustawa w obecnej formie nie rozwiązywała rzeczywistych problemów zwierząt, a nowe przepisy były nierealistyczne.

W najnowszym wpisie premier nawiązał do prezydenckiego weta i udzielonego mu poparcia przez prawicowych polityków.

"Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja" - napisał Donald Tusk. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która oprócz zakazu trzymania psów na uwięzi wprowadzała również wymogi dotyczące kojców, w których są one utrzymywane. Regulacje te dotyczyły m.in. wielkości kojców czy ich konstrukcji. Prezydent Karol Nawrocki postanowił je jednak zawetować.

Decyzja spotkała się z wyraźnym sprzeciwem obozu rządzącego. - Ustawa łańcuchowa przejdzie do komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. Chciałem państwa poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie, to weto będzie głosowane, dlatego że uważamy tę decyzję pana prezydenta jako następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała - zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Prezydenckie weto. Rządzący nie zgadzają się z decyzją Karola Nawrockiego

Jednocześnie ze strony opozycji słychać było głosy poparcia dla ruchu Nawrockiego. Za prezydentem, oprócz Jarosława Kaczyńskiego, stanął m.in.Sławomir Mentzen, który podkreślał w środę w Radiu Zet, że jego zdaniem zawarte w ustawie propozycje dotyczące wielkości kojców, a także uprawnień ekoaktywistów, były "absurdalne". Polityk Konfederacji błyskawicznie zareagował też na poniedziałkowy wpis premiera, w którym został wspomniany.

"Teraz, żeby przykryć swoją nieudolność, będzie Pan codziennie kłamał o ruskich kryptowalutach i psach na łańcuchach?" - napisał Mentzen.

Głos w sprawie zabrał też partyjny kolega Mentzena, Stanisław Tyszka, wytykając Tuskowi, że "europejscy liderzy rozmawiają o bezpieczeństwie Europy w Londynie", a premier "trolluje na X". "Ani trochę panu nie wstyd?" - zapytał.

Pod wpisem premiera odezwał się również były doradca Andrzej Dudy Łukasz Rzepecki. "Pan kocha zakazy i cenzurę. Na łańcuchu. Brukseli" - skomentował.

Ustawa łańcuchowa. Karol Nawrocki broni weta. "Była źle napisana"

Karol Nawrocki wyjaśnił swoją decyzję w nagraniu opublikowanym przed kilkoma dniami na platformie X. Prezydent podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to - według niego - ustawa była źle napisana.

- Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa - dodał.

Zaznaczył, że teza, iż polska wieś źle traktuje zwierzęta, to krzywdzący stereotyp. - Dlatego nie podpisuję ustawy, która stygmatyzuje wieś, a jednocześnie nie rozwiązuje żadnego realnego problemu - dodał. Podkreślił, że prezydencki projekt - którego złożenie zapowiedział - realnie poprawi los zwierząt, ale nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców.

