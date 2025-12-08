W skrócie Alexander Gabuev twierdzi, że Rosja ma środki na kontynuowanie wojny w Ukrainie przez kolejne 12-18 miesięcy.

Ekspert wskazuje, że brak presji ze strony USA i nieskuteczne sankcje Zachodu wydłużają konflikt.

Wśród ukraińskich polityków pojawiają się sprzeczne opinie na temat możliwości rychłego zakończenia wojny.

Alexander Gabuev podchodzi sceptycznie do możliwości zakończenia wojny w Ukrainie w najbliższym czasie.

- Rosja i prezydent Putin nadal żądają daleko idących ustępstw i nie zamierzają z nich rezygnować - powiedział w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Handelsblatt".

Na rosyjską postawę w jego ocenie wpływa brak istotnego nacisku ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Wojna w Ukrainie. Ekspert: Rosja uważa, że ma jeszcze czas

- Dzięki temu Rosjanie uważają, że mają jeszcze czas i mogą coraz bardziej opóźniać negocjacje - wskazuje ekspert.

Jak szacuje Gabuev, "Moskwa ma jeszcze dość pieniędzy na dwanaście, osiemnaście miesięcy wojny", a więc brakuje jej finansowej motywacji, aby dążyć do jak najszybszego zakończenia konfliktu.

Możliwości skrócenia czasu trwania wojny w Ukrainie ekspert upatruje we wprowadzeniu kolejnych zachodnich sankcji, które mogłyby wyraźnie pogorszyć sytuację gospodarczą Rosji.

Dyrektor Centrum Carnegie Rosja-Eurazja zauważa, że poza największymi koncernami naftowymi, takimi jak Rosnieft i Łukoil, istnieją również mniejsi rosyjscy producenci ropy naftowej i surowców, którzy mogliby zostać objęci kolejnymi restrykcjami.

Sankcje na Rosje. Ekspert: To, co mamy w tej chwili, zdecydowanie nie wystarczy

Ekspert zwraca też uwagę na kraje, które nie uczestniczą w zachodnim programie sankcji i nie mają oporów w korzystaniu z rosyjskich surowców.

- Chiny, Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie nie powinny mieć prawa bezkarnie kupować rosyjskiej ropy - zauważa.

Gabuev podkreśla, że aby działania Zachodu przyniosły realne efekty, muszą być podejmowane konsekwentnie każdego dnia. - To, co mamy w tej chwili, zdecydowanie nie wystarczy - wskazuje.

Koniec wojny w Ukrainie. Ukraińscy politycy podzieleni

W samej Ukrainie słychać różne głosy na temat możliwości szybkiego zakończenia wojny. Ukraiński deputowany, Fedir Wenisławski, przewiduje, że koniec walk jest już bardzo bliski.

- Być może nie nastąpi to aż tak szybko, nie w tym roku (choć tego nie wykluczam, bo mamy jeszcze cały grudzień), może w lutym lub marcu. Ale to zdecydowanie perspektywa krótkoterminowa, a nie długoterminowa. Wojna z pewnością nie będzie trwała latami - ocenia.

Odmiennego zdania jest z kolei były poseł i wojskowy Ihor Łucenko. - Osłabiać, dzielić i oszukiwać - to jedyne cele, które przyświecają tym wszystkim planom pokojowym - wskazuje.

Źródła: "Handelsblatt", Unian

