Szykuje się szybki koniec wojny w Ukrainie? Ekspert prześwietla możliwości Kremla
"Moskwa ma jeszcze dość pieniędzy na dwanaście, osiemnaście miesięcy wojny" - ocenia ekspert Alexander Gabuev. Jego zdaniem Donald Trump nie wywiera wystarczającej presji, by wojna w Ukrainie mogła się skończyć w najbliższym czasie. W samej Ukrainie nie milkną w tej sprawie dyskusje. Jedni wskazują, że koniec wojny jest blisko, inni, że negocjacje mają na celu tylko "osłabiać i dzielić".
W skrócie
- Alexander Gabuev twierdzi, że Rosja ma środki na kontynuowanie wojny w Ukrainie przez kolejne 12-18 miesięcy.
- Ekspert wskazuje, że brak presji ze strony USA i nieskuteczne sankcje Zachodu wydłużają konflikt.
- Wśród ukraińskich polityków pojawiają się sprzeczne opinie na temat możliwości rychłego zakończenia wojny.
Alexander Gabuev podchodzi sceptycznie do możliwości zakończenia wojny w Ukrainie w najbliższym czasie.
- Rosja i prezydent Putin nadal żądają daleko idących ustępstw i nie zamierzają z nich rezygnować - powiedział w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Handelsblatt".
Na rosyjską postawę w jego ocenie wpływa brak istotnego nacisku ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Wojna w Ukrainie. Ekspert: Rosja uważa, że ma jeszcze czas
- Dzięki temu Rosjanie uważają, że mają jeszcze czas i mogą coraz bardziej opóźniać negocjacje - wskazuje ekspert.
Jak szacuje Gabuev, "Moskwa ma jeszcze dość pieniędzy na dwanaście, osiemnaście miesięcy wojny", a więc brakuje jej finansowej motywacji, aby dążyć do jak najszybszego zakończenia konfliktu.
Możliwości skrócenia czasu trwania wojny w Ukrainie ekspert upatruje we wprowadzeniu kolejnych zachodnich sankcji, które mogłyby wyraźnie pogorszyć sytuację gospodarczą Rosji.
Dyrektor Centrum Carnegie Rosja-Eurazja zauważa, że poza największymi koncernami naftowymi, takimi jak Rosnieft i Łukoil, istnieją również mniejsi rosyjscy producenci ropy naftowej i surowców, którzy mogliby zostać objęci kolejnymi restrykcjami.
Sankcje na Rosje. Ekspert: To, co mamy w tej chwili, zdecydowanie nie wystarczy
Ekspert zwraca też uwagę na kraje, które nie uczestniczą w zachodnim programie sankcji i nie mają oporów w korzystaniu z rosyjskich surowców.
- Chiny, Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie nie powinny mieć prawa bezkarnie kupować rosyjskiej ropy - zauważa.
Gabuev podkreśla, że aby działania Zachodu przyniosły realne efekty, muszą być podejmowane konsekwentnie każdego dnia. - To, co mamy w tej chwili, zdecydowanie nie wystarczy - wskazuje.
Koniec wojny w Ukrainie. Ukraińscy politycy podzieleni
W samej Ukrainie słychać różne głosy na temat możliwości szybkiego zakończenia wojny. Ukraiński deputowany, Fedir Wenisławski, przewiduje, że koniec walk jest już bardzo bliski.
- Być może nie nastąpi to aż tak szybko, nie w tym roku (choć tego nie wykluczam, bo mamy jeszcze cały grudzień), może w lutym lub marcu. Ale to zdecydowanie perspektywa krótkoterminowa, a nie długoterminowa. Wojna z pewnością nie będzie trwała latami - ocenia.
Odmiennego zdania jest z kolei były poseł i wojskowy Ihor Łucenko. - Osłabiać, dzielić i oszukiwać - to jedyne cele, które przyświecają tym wszystkim planom pokojowym - wskazuje.
Źródła: "Handelsblatt", Unian