W skrócie Wołodymyr Zełenski potwierdził obecność niezidentyfikowanych dronów w pobliżu swojego samolotu podczas wizyty w Irlandii.

Irlandzka policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić źródło pochodzenia wojskowych dronów oraz ich cel.

Samolot prezydenta Ukrainy zastosował specjalne procedury, aby zminimalizować ryzyko incydentu.

Informacje o niezidentyfikowanych statkach bezzałogowych typu wojskowego, które pojawiły się w okolicach lotniska w Dublinie, przekazały media.

W ubiegły poniedziałek, kiedy prezydent Ukrainy składał wizytę w Irlandii, samolot z nim na pokładzie wylądował wcześniej, niż zakładano. Jak jednak przekazał "The Journal", drony dotarły na miejsce dokładnie o planowanym czasie.

Niezidentyfikowane drony nieopodal samolotu Zełenskiego. Prezydent Ukrainy potwierdza

Po tygodniu od incydentu głos w sprawie zabrał sam Wołodymyr Zełenski. W rozmowie z dziennikarzami ukraiński przywódca potwierdził medialne doniesienia sprzed kilku dni.

- Będzie przeprowadzone dochodzenie. Drony rzeczywiście były - powiedział reporterom. Wcześniej informacje te potwierdził doradca Zełenskiego, Dmytro Łytwyn.

Irlandzki dziennik ustalił również, że drony krążyły nad okrętem marynarki tego kraju - na czas wizyty Zełenskiego został on potajemnie umieszczony na Morzu Irlandzkim. Co więcej bezzałogowce przelatywały bez włączonych świateł. Istnieje więc podejrzenie, że ich celem było zakłócenie lądowania samolotu prezydenta Ukrainy.

Wizyta Zełenskiego w Irlandii. Niedaleko samolotu pojawiły się wojskowe bezzałogowce

Jak informowały media w zeszłym tygodniu, irlandzka policja ustala, czy miejscem, z którego drony wzbiły się w powietrze, był ląd, czy może niezauważony przez służby statek.

Do informacji publicznej nie przekazano jeszcze, kto jest odpowiedzialny za incydent. Wiadomo jednak, że kiedy dostrzeżono drony, nie zdecydowano się na otwarcie w ich kierunku ognia.

Mimo zapewnień, że wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Irlandii przebiegła bez zakłóceń, samolot prezydenta Ukrainy podczas startu z lotniska w Dublinie zastosował specjalną procedurę. Celem było ograniczenie ryzyka zderzenia z dronami.

