Paraliż i chaos na greckich lotniskach. Protestujący rolnicy w akcji

W skrócie Greccy rolnicy zablokowali dwa największe lotniska na Krecie, domagając się wypłaty unijnych dotacji.

Policja użyła gazu łzawiącego wobec protestujących, którzy wtargnęli na płytę lotniska i atakowali radiowozy.

W tle protestów toczy się śledztwo dotyczące fałszywych roszczeń o dopłaty do rolnictwa, skutkujące opóźnieniami w wypłatach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Organizatorem poniedziałkowych strajków był ogólnokrajowy ruch rolników, który od kilku miesięcy domaga się wypłaty milionów euro z unijnych dotacji. Środki zostały jednak wstrzymane z powodu śledztwa dot. fałszywych wniosków o płatności w sektorze sięgających kilka lat wstecz.

Jak podają greckie media, w poniedziałek doszło do apogeum dotychczasowych protestów. Na płycie lotniska w Iraklionie zgromadziły się dziesiątki rolników, którzy domagali się wypuszczenia z aresztu dwóch zatrzymanych wcześniej protestujących.

Opóźnione loty i zamieszki z policją. Strajki greckich rolników

Na nagraniach udostępnionych przez grecką korespondentkę BBC Daphne Tolis widać moment, w którym uzbrojonym rolnikom udało się dostać na płytę lotniska.

W odpowiedzi na działania strajkujących, którzy atakowali policyjne radiowozy, funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego.

Z kolei w Chanii rolnicy najpierw całkowicie zabarykadowali wejście do budynku portu lotniczego, a następnie zezwolili na odblokowanie ruchu lotniczego co trzy godziny.

Fala protestów w Grecji. Skandal z milionami euro w tle

Grecki ruch rolniczy od listopada zintensyfikował opór wobec działań rządu m.in. poprzez blokadę dróg i autostrad. W ostatnich dniach przedstawiciele sektora rolniczego wyrażali swoją frustrację wobec opóźnionych unijnych opłat m.in. poprzez wysypywanie pasz i wylewanie mleka przed budynkami najważniejszych sądów i urzędów w kraju.

Protesty grupy zawodowej mają związek z oskarżeniami, jakie w maju 2025 roku wystosowali w ich stronę unijni urzędnicy. Zarzuty dotyczą m.in. składania fałszywych roszczeń o dopłaty do rolnictwa na kwotę ponad 30 milionów euro.

Do tej pory w wyniku śledztwa zatrzymano kilkadziesiąt osób, a Komisja Europejska nałożyła na Grecję kilkaset milionów kary, co jest jedną z przyczyn spóźnień w wypłatach dla sektora rolniczego.

Greckie władze podkreślają, że gdy dochodzenie zostanie zakończone, żaden legalnie działający rolnik nie zostanie pozbawiony finansowego wsparcia.

Źródło: AFP

"Wydarzenia": Zabił żonę i upozorował wypadek. Tomasz K. usłyszał wyrok Polsat News