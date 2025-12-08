Do tragedii doszło w poniedziałek we wczesnych godzinach popołudniowych.

21-letni mężczyzna kierujący pojazdem nagle stracił nad nim panowanie, zjechał z drogi i uderzył w pobliskie ogrodzenie.

Mimo szybkiej akcji służb ratowniczych z Sieprawia, Myślenic i Krakowa 21-latek zginął na miejscu. 17-letnia pasażerka w została w ciężkim stanie przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmiertelny wypadek w Małopolsce. Akcja służb

Jak poinformował Interię oficer prasowy KPP w Myślenicach podkom. Dawid Wietrzyk, na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze policji, a droga powiatowa DP 1947, na której doszło do wypadku, pozostaje nieprzejezdna.

- W ostatnich dniach, a nawet latach, nie było na tej drodze żadnych wypadków. Jest to droga lokalna, nie uznajemy jej za jakąś szczególnie niebezpieczną - dodał podkom. Wietrzyk.

Lokalne służby wciąż wyjaśniają dokładne przyczyny tragicznego wypadku. Na ten moment nie wiadomo, czy kierujący pojazdem i jego pasażerka w momencie zdarzenia byli trzeźwi.

