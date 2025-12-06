W skrócie Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta wobec tzw. ustawy łańcuchowej.

Czarzasty publicznie poparł protesty, organizowane przed Sejmem w dniu głosowania i wezwał obywateli do udziału.

Weto prezydenta Karola Nawrockiego spotkało się z krytyką ze strony polityków, którzy zarzucają mu brak empatii wobec zwierząt.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie tzw. ustawy łańcuchowej będzie poddane głosowaniu, ponieważ według koalicji rządzącej decyzja głowy państwa jest "absolutnie niezrozumiała".

W sobotę polityk ogłosił, że głosowanie odbędzie się 17 grudnia o godzinie 18:00. Jednocześnie poinformował, że "popiera wszystkie inicjatywy protestów pod sejmem w tym dniu". "Przyjdźcie!!! Odrzućmy łańcuchy" - zachęcał w serwisie X (pisownia oryginalna).

Nawrocki zawetował "ustawę łańcuchową". Fala krytyki

We wtorek prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową, która miała wprowadzić zakaz trzymania psów na uwięzi. Po tej decyzji posypała się fala komentarzy.

"I co ci psy zawiniły?" - ocenił ruch prezydenta premier Donald Tusk. "To weto boli najbardziej tych, którzy nie mogą się bronić. Ręce opadają" - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Tym razem prezydent Nawrocki przeciw empatii i trosce o dobrostan zwierząt. Weto do tzw. ustawy łańcuchowej jest po prostu głupie. Ale taki to #PrezydentChaosu" - skomentowała z kolei minister edukacji Barbara Nowacka.

Głos w sprawie zabrał także europoseł KO Krzysztof Brejza. "W swoim destrukcyjnym wetowaniu Karol Nawrocki zemścił się również na zwierzętach. I przez jego weto psy nadal będą mogły być na łańcuchach. Bezduszne, polityczne, głupie i okrutne" - napisał.

"Trzeba nie mieć serca, aby stać po stronie tych, którzy krzywdzą zwierzęta" - napisał z kolei współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

Nawrocki podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to - według niego - tzw. ustawa łańcuchowa była źle napisana.

