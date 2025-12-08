Wołodymyr Zełenski ogłasza. Jest zaproszenie dla Karola Nawrockiego

Informacja o potencjalnych zaproszeniach pojawiła się w czasie, gdy Wołodymyr Zełenski odwiedza Brukselę. Ukraiński prezydent naradza się z szefem NATO oraz przywódcami Unii Europejskiej ws. propozycji pokojowej wysuwanej przez Stany Zjednoczone. Zaledwie kilka godzin wcześniej ukraiński lider na ten sam temat rozmawiał z brytyjskim premierem, niemieckim kanclerzem oraz prezydentem Francji w Londynie przy Downing Street 10.

Kwestia spotkania Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim od kilkunastu tygodni jest elementem sporu politycznego między Ukrainą a Polską.

- Jeśli pan prezydent Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie - mówił jescze pod koniec października w TVN24 Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

Spotkanie Nawrocki-Zełenski. Ambasador Ukrainy: Gdziekolwiek, znajdziemy sobie miejsce

Urzędnik dopytywany, czy biorąc pod uwagę większe doświadczenie polityczne Zełenskiego, to nie Nawrocki powinien jako pierwszy złożyć wizytę, stwierdził: "Nie ma takich zasad w dyplomacji. Jest to częstą zasadą, ale nie zawsze".

Sprawa potencjalnego spotkania przyspieszyła pod koniec listopada. Wtedy to ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar potwierdził, że trwają przygotowania do rozmów na szczeblu prezydenckim. - Gdziekolwiek, znajdziemy sobie miejsce - zapewniał dyplomata w TVN24.

Temat ukraińskiego lidera pojawił się także na początku tygodnia, gdy prezydent Polski spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

- Ja domagam się konsekwentnie symetrii w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą - powiedział Karol Nawrocki.

- Jeśli przeanalizujemy te setki tysięcy donacji, które trafiają w zakresie humanitarnym, w zakresie sprzętu wojskowego, amunicji, jeśli zobaczymy, jak wielkiego wysiłku dokonał naród polski w pomocy Ukrainie, co się nie zmienia i co jest naszą stałą strategiczną, to liczymy także, że pan prezydent Wołodymyr Zełenski - to, zdaje się, różni nas z rządem - uszanuje ten wysiłek Polaków i otworzy się też na pewne sugestie państwa polskiego i wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy, polskich obywateli i państwa polskiego - oznajmił Nawrocki.

Wkrótce więcej informacji.

