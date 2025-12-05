W skrócie Sejm nie odrzucił weta prezydenta dotyczącego ustawy o kryptowalutach, co wywołało gorące dyskusje polityczne.

Szef MSWiA Marcin Kiewiński przekazał, że "kwestia odrzucenia wydawała się naturalna dla każdego, kto chce bezpiecznej Polski"

Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkieiwcz przekazał, że ustawa o kryptoaktywach jest "bublem prawnym"

- Nie udało się, ale to jest świadectwo dla prawej strony sceny politycznej - tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński skomentował przegrane przez koalicję głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta ws. ustawy regulującej obrót kryptowalutami.

- Po tym, co przedstawił pan premier, kwestia odrzucenia wydawała się naturalna dla każdego, kto chce bezpiecznej Polski i eliminowania niejasnych interesów - powiedział.

Minister ocenił, że taki wynik wystawia "przykrą ocenę tym, którzy głosowali, aby to weto podtrzymać". Kierwiński został zapytany czy będzie kolejna próba odrzucenia weta prezydenta.

- Z całą pewnością będziemy robić wszystko, aby szemrane interesy, które często pisane są obcym alfabetem mogły być regulowane przez prokuraturę - dodał.

Sejm zdecydował. Weto prezydenta ws. ustawy o kryptowalutach utrzymane

Głos w sprawie przegranego głosowania zabrał wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050.

- Polski rynek kryptowalut wciąż jest nieuregulowany, a trzeba go uregulować. Poseł 2050 Adam Gomoła złoży ten sam projekt, w trybie poselskim, ta ścieżka jest szybsza - powiedział.

- Jeżeli tego nie uchwalimy, to w Polsce od lipca przyszłego roku nie będzie mogła działać żadna giełda kryptowalut - dodał.

Wiceminister zaznaczył, że nadal w tej sprawie jest "mętna woda".

Za to minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak napisał w mediach społecznościowych, że "wygrali ci, którzy z ciemnych interesów czerpią zyski". "Przegrali ci, którzy dobrze życzą Polsce. Fatalny spektakl. Fatalny" - dodał.

"Jedni zagłosowali za bezpieczeństwem Polaków a drudzy za chronieniem pieniędzy rosyjskiej mafii. Bo z tych pieniędzy są sponsorowani" - ocenił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Weto prezydenta podtrzymane. "Nie można było zagłosować inaczej"

Z kolei Janusz Cieszyński z PiS stwierdził, że rząd nie chce pracować nad nowym projektem, tylko "chce robić projekt, który ma podsycać polaryzację".

- Dlaczego Donald Tusk nie robi nic, aby walczyć z rajami podatkowymi, gdzie chroni się informacje? Dlaczego Tusk nie ściga ruskich handlarzy kryptowalunami na Cyprze, czy na Malcie? - spytał polityk.

- Bo jemu nie zależy, aby chronić polskich klientów, ale na tym, aby robić polityczną dyskusję - dodał.

Inny polityk PiS - Michał Woś - powiedział, że nowa ustawa (którą zapowiedział szef KPRM Zbigniew Boguski - red.) ws. kryptowalut "będzie bardzo dobra".

- Jeżeli ta ustawa jest tak zła, jak mówił prezydent, to nie można było zagłosować inaczej. Rząd robi PR ustawkę i chce pokazać prezydenta w takim świetle, jak chce Tusk - dodał.

Polityk PiS Marcin Horała w mediach społecznościowych odniósł się do głosowania w Sejmie.

"Podsumowanie dnia: Status Tuska - zaorany, Status Żurka - podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 265 § 1 k.k., Status weta Prezydenta - utrzymane. Bohater dnia - Zbigniew Bogucki" - dodał

Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS napisał, że "weto prezydenckie do słabych i szkodliwych rozwiązań podtrzymane".

"Minister Zbigniew Bogucki dzisiaj w Sejmie rozłożył Donald Tuska na łopatki. Merytoryką, spokojem, w znakomitym stylu zdemaskował cele spektaklu, który urządził dzisiaj w Sejmie premier. Brawo, dawno nie widziałem tak wyprowadzonego z równowagi Donalda Tuska i tak zdegustowanych jego słabością posłów koalicji" - zaznaczył.

Ocenił, że "Tusk przegrał debatę, a przed chwilą przegrał też głosowanie".

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skomentował w mediach społecznościowych głosowanie w Sejmie.

"Ustawa o rynku kryptoaktywów jest bublem prawnym. Jest przeregulowana. Dzisiejsze głosowanie nad odrzuceniem weta Prezydenta to zagrywka polityczna Donalda Tuska" - napisał.

Jak ocenił, prezydent, wetując tę ustawę, obnażył niską jakość tworzonego prawa.

"Ten rynek powinien być objęty monitoringiem, kontrolą, ale na pewno nie należy tworzyć złego prawa, które ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej" - podsumował.

Sejm nie odrzucił weta prezydenta. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja

W piątek odbyło się głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o rynku kryptowalut.

Za odrzuceniem weta było 243 posłów, w tym członkowie KO, PSL, Polski 2050, Lewicy i Razem. Przeciw odrzucenia weta głosowało 192 posłów tym m.in. politycy PiS i Konfederacji. Nikt z obecnych na sali obrad nie wstrzymał się od głosu.

Po podaniu wyników głosowania prawa część strony politycznej skandowała imię prezydenta "Karol, Karol".

Głosowanie poprzedziła bardzo burzliwa dyskusja w Sejmie. Głos zabierali podczas niej m.in. Donald Tusk czy szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

