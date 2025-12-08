Sprawa kary dla prok. Ewy Wrzosek. Sąd Najwyższy podjął decyzję
Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego utrzymała wcześniejszą decyzję o karze dyscyplinarnej upomnienia dla prokurator Ewy Wrzosek. To pokłosie jej wpisów w mediach społecznościowych dotyczących sprawy rapera "Maty".
Informację o podtrzymaniu werdyktu przez Sąd Najwyższy kary dyscyplinarną upomnienia dla prokurator Ewy Wrzosek w sprawie jej wpisów na platformie X z lat 2022-2023 przekazała PAP.
Chodzi o orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego, działającego przy Prokuratorze Generalnym, z maja tego roku, który ukarał prok. Wrzosek upomnieniem w sprawie o dwa wpisy na platformie X z lat 2022 i 2023.
Jak pisała w maju "Rzeczpospolita", prok. Wrzosek miała w nich "atakować asesor prokuratorską, która sporządziła akt oskarżenia przeciwko raperowi Michałowi M., pseudonim 'Mata', związany z posiadaniem przez niego drobnej ilości (dokładnie 1,4 grama) marihuany".
Kara dla Wrzosek. SN tłumaczy powody
W poniedziałek Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w składzie pod przewodnictwem sędziego Wiesława Kozielewicza utrzymała w mocy karę dyscyplinarną wymierzoną przez sąd I instancji.
Jak mówiła podczas uzasadnienia sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska, sprawa dotyczy przede wszystkim "ustalenia granicy wolności słowa" prokuratora w mediach społecznościowych.
- Oczywiście my nie uważamy, że nie wolno i nie można korzystać z mediów społecznościowych, ale osobom prywatnym wolno więcej. Osobom publicznym, a taką osobą jest pani prokurator, nie mówiąc o tym, że jest urzędnikiem państwowym, pewnych granic nie wolno przekraczać - tłumaczyła sędzia Skoczkowska.