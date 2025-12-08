W skrócie Rafał Kasprzyk ogłasza swoją kandydaturę na przewodniczącego Polski 2050, deklarując chęć odbudowy zaufania do partii.

Do wyborów zgłosiło się już pięciu innych kandydatów z ramienia Polski 2050, w tym aktualni posłowie oraz ministrowie.

Zmiana lidera związana jest z planami Szymona Hołowni, który nie zamierza ubiegać się o ponowne przewodnictwo i stara się o stanowisko w ONZ.

Wybory na przewodniczącego Polski 2050 odbędą się w styczniu, ale czas na rejestrację kandydatów mija 10 grudnia.

Rafał Kasprzyk jest kolejnym politykiem, który będzie ubiegać się o funkcję lidera Polski 2050. Poseł potwierdził medialne doniesienia w rozmowie z PAP.

Z kolei w przesłanej wiadomości do członków partii, której treść przytacza Onet, polityk podkreśla: "Jak mówi Szymon - przeszedłem 'szlak bojowy od Lenino do Berlina'. Wiem, co nas wzmocniło, a co nas zatrzymało. Po zwycięstwie popełniliśmy błędy, które kosztowały nas poparcie i zaufanie. Nie możemy ich powtarzać. Potrzebujemy nowego otwarcia".

Wybory przewodniczącego Polski 2050. Rafał Kasprzyk kolejnym kandydatem

Dalej Kasprzyk dodaje, że "dzisiaj chciałbym moje umiejętności jednoczenia i dialogu wykorzystać do budowy innej 'centrali'. Żeby odzyskać wyborców musimy przecież pokazać, że wciąż robimy to, w co wierzyliśmy budując nasz ruch".

"Potrzeba nam świeżości, którą da nam rebranding i jasne określenie strategii politycznej. Tą świeżość może wnieść nowy przewodniczący, który rósł z tym ruchem i troszczy się o regiony. Odbuduję naszą wiarygodność i zaufanie" - napisał w wiadomości do posłów Polski 2050 Kasprzyk.

Polityk uzyskał mandat poselski w wyborach do parlamentu w 2023 roku, startując z list ówczesnej Trzeciej Drogi, czyli koalicji wyborczej Polski 2050 i PSL. Startował w sejmowym okręgu wyborczym nr 33, gdzie zdobył poparcie 10 907 głosów.

W Sejmie m.in. pełni rolę zastępcy przewodniczącego komisji finansów publicznych, członka komisji infrastruktury, a także wiceszefa podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Polityk należy do ugrupowania od stycznia 2020 roku. Jako pierwszy informację o kandydowaniu Rafała Kasprzyka na przewodniczącego Polski 2050 podał Onet.

Polska 2050 będzie miała nowego przewodniczącego. Lista kandydatów się wydłuża

Dotychczas o zamiarze startu w wyborach informowało pięcioro polityków ugrupowania:

Zmiany na stanowisku lidera Polski 2050 mają związek z nowymi politycznymi planami założyciela ugrupowania.

Końcem wrześniaSzymon Hołownia przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Następnie, dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

