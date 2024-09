- Jesteśmy po wielogodzinnej debacie w Sejmie na temat działań rządu w związku z powodzią. Przysłuchując się tym odczytom różnych wystąpień ministrów rządu Donalda Tuska , można by mieć wrażenie, że wszystko w sprawie powodzi poszło dobrze, że służby zadziałały sprawnie, a rząd jest zadowolony sam z siebie - mówił Rafał Bochenek .

Powódź 2024. PiS oskarża premiera Tuska

Poseł PiS ciągnął temat, wskazując na ostrzeżenia płynące do Polski z Komisji Europejskiej oraz od naszych południowych sąsiadów z Czech .

- Wczoraj nie usłyszeliśmy z ust premiera rządu polskiego Donalda Tuska, jakoby doszło do jakichkolwiek zaniedbań, aby przyznał się, że coś być może zawiodło , coś poszło nie tak - oskarżał lidera KO Rafał Bochenek. Jak podkreślał, "wszyscy doskonale wiemy, że zawiódł".

Powódź 2024. Posłanka PiS wskazała na wątek niemiecki

Wojciechowska van Heukelom podkreśliła, że obecna władza cechuje się arogancją. - Nie padło słowo przepraszam w stosunku do nikogo, a przecież Donald Tusk powinien powiedzieć przepraszam tym Polakom, których naraził, ukrywając informacje o powodzi - argumentowała.

Powódź 2024. Czarnek ostro o premierze. "Kilkugodzinny spektakl"

Z kolei Przemysław Czarnek bronił swoją formację przed oskarżeniami ze strony przeciwników politycznych o atakowanie służb, niosących pomoc. - My służb nie atakujemy (....), to są służby, które stworzyliśmy, to są wojska obrony terytorialnej, które były wyśmiewane i wyszydzane przez dzisiejszą władzę, także przez Tuska - zaznaczył.