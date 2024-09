Apel premiera wywołał burzę. Okrzyki z ław PiS

- Niezależnie od partyjnych barw jednoczymy się z poszkodowanymi i z pomagającymi w walce z powodzią (...). Musimy sobie zobrazować skalę tego zjawiska, wtedy zrozumiemy jaki był, jest i będzie wysiłek i solidarność tych ofiar, ale i bohaterów tych dni - powiedział premier.

Według wstępnych estymacji zniszczenia po tegorocznej powodzi będą dziesięciokrotnie mniej niż podczas tej w 1997 roku. - To oczywiście nie umniejsza skali (tego wydarzenia) - dodał Tusk. Reklama

Premier w Sejmie o powodzi. PiS krzyczy "zamilcz"

Wystąpienie premiera zakłócali posłowie PiS, krzycząc słowa "zamilcz". - Proszę o uszanowanie, bo chcą ludzie wysłuchać tej informacji, tam z tamtych terenów. Nie będę nikogo tu rozliczał, ale ja byłem z tymi ludźmi od pierwszych godzin powodzi (...). Faktycznie, jeśli ktoś nie ma niczego do powiedzenia, to lepiej zamilknąć - dodał lider PO, patrząc w stronę ław opozycyjnych.

- Obserwowaliśmy tam na miejscu, ale i w mediach społecznościowych, próby obrzydzenia. zrujnowania zaufania między strażakami, żołnierzami a ofiarami powodzi. Ta lekcja była szczególnie dobitna (...). Chciałbym, żeby złe emocje, źli ludzie, żeby nie zepsuli olbrzymiej solidarności - kontynuował Tusk.

Premier zwrócił uwagę, że po spadku poziomu wody w Odrze, konieczna była pomoc doraźna. - 30 tysięcy zasiłków wypłacono w ciągu kilku dni, to wielka operacja (...). Pieniądze trzeba przekazywać szybko, w ciągu kilku godzin i dni - mówił i dodał, że na każde gospodarstwo domowe czeka 100 tysięcy złotych.

Apel premiera. "Sytuacja będzie krytyczna"

Kilkukrotnie Prezes Rady Ministrów zwracał uwagę na użycie środków unijnych na walkę ze skutkami powodzi, które Polska mogłaby stracić. Reklama

- Łącznie mamy 23 miliardy złotych na wykorzystanie do odbudowy domów, mieszkań - przekazał, dodając że nad nowelizacją budżetu członkowie rządu zajmą się w weekend.

Szef rządu wystąpił także z apelem do wszystkich parlamentarzystów.

- Każdy ma coś za kołnierzem (sprzeciw wobec budowy zbiorników retencyjnych - red.), nie spierajcie się. Szukajcie synergii, przekonujcie ludzi na miejscu. Naukowcy nie mają złudzeń - tu nie chodzi o debatę nt. zmian klimatu - oni wiedzą, że sytuacja będzie krytyczna, ona będzie nieuchronna. Szukajcie wspólnego działania, a nie okazji do politycznej bijatyki - przekonywał polityk.

Sztab kryzysowy na żywo. Premier wytłumaczył się z decyzji

Donald Tusk wytłumaczył, dlaczego zdecydował się na upublicznienie posiedzeń sztabów kryzysowych.

- Elementarne zaufanie - to był jedyny powód tej decyzji. Choć trudny. Obecność mediów nie jest niczym nowym, ale dla straży czy wojska to nie jest frajda. Ludzie musieli rozumieć, jakie decyzje podejmujemy i mieli do nich zaufanie - tłumaczył premier.

Na marginesie posiedzeń sztabu kryzysowego we Wrocławiu Donald Tusk miał okazje spotkać się z agentami ABW z lokalnej delegatury. Ujawnił, że jednym z tematów była kwestia zorganizowanej akcji dezinformacyjnej podczas klęski żywiołowej. Reklama

- Wyglądało to na zorganizowaną akcję trolli. Odnotowaliśmy wzrost aktywności o 300 procent kont o których wiemy, że są to konta rosyjskie. One były aktywne w pandemii COVID-19, prawa strona pamięta o tej dywersji - powiedział premier. Według premiera "fejki" były publikowane czasami z głupoty, ale także były zorganizowaną akcją.

- Nie share'ujcie tego, nie komentujcie. Jakiś anonimowy troll pisze, że ileś osób jest uwięzionych w aucie. Ale potem to podaje dalej poseł na Sejm (...). Jak się mają czuć policjanci na miejscu (...) Pomyślcie chwilę, ja jestem odporny i wiem, że wszystko jest "winą Tuska", możecie wszystko powiedzieć na mój temat. Zastanówcie się, gorąco o to porszę, jak czują się ludzie tam na miejscu - mówił do prawej strony sali szef rządu.

Premier do PiS: Przestańcie manipulować

Polityk odniósł się też do głosów PiS, że akcja przeciwpowodziowa przyszła za późno.

- Akurat wy nie macie prawa do zarzucania (...). Wy w sobotę w tym czasie mieliście wiec w Warszawie (...). Ja w tym czasie byłem w Głuchołazach, Wrocławiu, Kłodzku - grzmiał z mównicy Tusk. Reklama

- Przestańcie manipulować, to szkodzi wszystkim biorącym udział w akcji (...) Jedni na drugich naprawdę nie muszą szczuć, wszyscy powinni się koncentrować na pomocy- dodał premier.

- Nie wypowiedziałem do tej pory ani jednego słowa na polityków, którzy od pierwszych minut zdecydowali się na szczucie wobec tych na miejscu (...). Polski naród zdał egzamin, możemy wyjść zjednoczeni - dodał Tusk. Po 40-minutowym wystąpieniu premier zaapelował o zjednoczenie i podziękował wszystkim za zaangażowanie w niesienie pomocy powodzianom.

Artykuł aktualizowany.

Głównym punktem środowych obrad Sejmu jest wieczorna, zaplanowana na 3,5 godziny, informacja prezesa Rady Ministrów i członków rządu nt. powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Przewidziano 15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe w imieniu kół.

