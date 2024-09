- Jest dużo spraw do wyjaśnienia - stwierdził premier we wtorek rano.

- Wczoraj otrzymaliśmy meldunki z różnych miejsc, gdzie dramaty są widziane gołym okiem. Przyjęliśmy założenie, że staramy się być obecni wszędzie tam, gdzie woda wciąż zalewa tereny, ale też tam, gdzie woda zeszła, a ludzie zostali po powodzi - kontynuował, dodając, że to tam jest "najwięcej do nadrobienia".

Powódź w Polsce. Donald Tusk: Sprzeczne komunikaty

- Mamy do czynienia ze sprzecznymi komunikatami IMGW i hydrologów, jeżeli chodzi o zagrożenie dla Wrocławia. Prezydent Sutryk też zaliczył tu pewne kontrowersje. Nie może być tak, że będziemy bazować na sprzecznych estymacjach - podkreślił. Reklama

Jak dodał, "pojawiają się też informacje o awarii hydraulicznej na zbiorniku Raciborskim". - Tu też poproszę o szczegółowe informacje w tej sprawie - dodał.

Premier zapowiedział, że postara się dziś osobiście sprawdzić dwa miejsca. Zaapelował przy tym, reagować na apele powodzian.

- Ludzie są w rozpaczy, nawet jeśli nie zawsze są w stanie zauważyć działania naszych służb, ale wolałbym, żebyśmy założyli, że jeśli dochodzi do nas informacja, że są sami i potrzebują pomocy, reagujemy ze śmiertelną powagą - podkreślił. Jak dodał, to ważne, by do rządzących dochodziły do takie sygnały, bo dzięki temu będą mogli odpowiednio rozdysponować siły.

- Ci ludzie nie mają czasu udawać, że jest źle. Jeśli mówią, że jest źle, to znaczy, że jest, przynajmniej w ich odczuciu - zaznaczył.

Powódź 2024. Premier: Sytuacja w Czechach jest dramatyczna

Premier odniósł się także do niepokojącej sytuacji w Czechach. - Nie mam rewelacyjnych informacji po rozmowie z naszymi sąsiadami z Czech i Słowacji. Co tu dużo mówić, sytuacja w Czechach jest dramatyczna. Nie krył tego premier Fiala - przyznał Tusk. Reklama

- Premier Fico mówił, że w Słowacji są bardzo masywne, ale jednak lokalne sytuacje i nie trzeba się spodziewać dramatów - dodał.

Jak przekazał Donald Tusk, szefowa KE zapewniła go, że oddaje do dyspozycji cały mechanizm UE w tej sprawie. - Siły, środki. Jeżeli będzie taka potrzeba, proszę korzystać - zapewnił.

Powódź w Polsce. Przesiąk na zbiorniku Racibórz Dolny. "Nie ma zagrożenia"

Podczas sztabu kryzysowego głos zabrała także prezes Wód Polskich. Joanna Kopczyńska przekazała informację na temat zbiornika Racibórz Dolny.

- Rzeczywiście mieliśmy w nocy przesiąk, o godz. 23:00 zostało zawiadomione Wojewódzkie Centrum Kryzysowe. Dzięki sprawnej akcji i włączeniu do niej służb i wojska udało się ten wyciek ustabilizować i zabezpieczyć - przekazała, zapewniając, że "Racibórz działa normalnie i nie ma zagrożenia".

Odnosząc się do zagrożenia we Wrocławiu, Kopczyńska potwierdziła, że najtrudniejsza sytuacja jest na tamtejszym osiedlu Marszowice.

- Na sytuację na tym osiedlu wpływ ma nie tyle Odra, co pracujący w pobliżu zbiornik Mietkow, należący do Wód Polskich. Do niego napłynęła nagle ogromna, nieprognozowana ilość wody - wyjaśniła. Reklama

Jak dodała, miał na to wpływ zrzut wody z innego zbiornika, którego administratorem jest Lubachów i Tauron, o czym Wody Polskie nie zostały poinformowane. - To ta woda idzie na Marszowice - podkreśliła.

W związku z tym zadysponowane zostały służby, które zabezpieczają wały workami z piaskiem. Kopczyńska dodała, że mimo to "nie wiadomo, czy nie będzie konieczna ewakuacja".

Prezes Wód Polskich zaapelowała też o sprawdzenie zbiornika Mietkow.

Donald Tusk: Nie ma czasu na proceduralne wygodnictwo

Na informację błyskawicznie zareagował Donald Tusk.

- Mieliśmy informację, że współpraca z Tauronem, kluczowym partnerem w kluczowych aspektach, przebiega dobrze (...) natomiast informacja o braku kooperacji przy zrzucie wody jest szokująca - stwierdził. Zapewnił przy tym, że jest gotów "użyć wszystkich dostępnych środków, by dyscyplinować niezależne firmy, które w pewnych sytuacjach muszą być podporządkowane".

Premier zaapelował przy tym o to, by zachowywać się jak na stan klęski żywiołowej przystało. - Nie ma czasu na proceduralne wygodnictwo - podkreślił, odnosząc się do sytuacji z Tauronem. Reklama

