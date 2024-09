Sztab kryzysowy we Wrocławiu. Specjalny apel Donalda Tuska

- Nie chodzimy po wałach, nie przemieszczamy się po nich. To jest dodatkowe obciążenie. Mamy nadzieję, że nie będą one przeciekać, ale chcemy uniknąć ich przeciążenia i ewentualnego przelania - podkreślił Donald Tusk .

Szef rządu dodał, że zdaje sobie sprawę, iż mieszkańcy zagrożonych terenów chcą zobaczyć, co się dzieje wokół nich, jednak za "niedopuszczalne" uznał wjeżdżanie rowerami, quadami czy innym ciężkim sprzętem na umocnienia .

Powódź 2024. Premier: Musimy być zmobilizowani

- Mimo ostatnich informacji o tym, że za 48-godzin będzie już po kulminacji , wciąż musimy być zmobilizowani. Wiemy, że wysoki poziom wody będzie utrzymywał się przez dwie doby, wały będą poddawane presji . To oznacza, że służby w sposób skoncentrowany będą musiały pilnować wałów - wskazał Tusk.

- To, na co ludzie czekali w tylu miejscach, stało się faktem. Pomoc dociera nie tylko do głównych ognisk dramatów, ale też w okolice mniejszych miejscowości, gdzie ludzie czekają na pomoc - wskazał polityk.