Donald Tusk powiedział, że szczegóły dotyczące terenów objętych stanem klęski żywiołowej wyjawi we Wrocławiu, ponieważ sytuacja jest dynamiczna i cały czas trwają konsultacje z samorządami.

Miliard złotych dla powodzian

Premier powiedział, że wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc doraźną. Po rozmowach z ministrem finansów Andrzejem Domańskim ustalono, że przeznaczona zostanie na to kwota miliarda złotych.

Premier zapewnił, że każdy dotknięty powodzią, podtopieniami, czy stratami materialnymi, będzie mógł zgłosić się po pomoc do władz gminy gdzie mieszka.

- Właściwie od ręki po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza czy prezydenta otrzyma 8 tys. zł plus 2 tys. zł natychmiastowej i bezzwrotnej pomocy - powiedział premier Donald Tusk.

Podkreślił, że nie jest to jedyna forma pomocy. To wsparcie doraźne. Każdy kto zmaga się z większymi problemami m.in. zniszczeniem mieszkania może liczyć na 100 tys. zł zapomogi.

- To nie jest pożyczka. To bezzwrotna pomoc finansowa. Jeśli chodzi o odbudowę budynków mieszkalnych będzie to 200 tys. złotych - powiedział Donald Tusk.