Ostatnie dni ziemskiego życia Jezusa to intensywny czas wypełniania Jego misji . Z każdym dniem Jezus Chrystus świadomie zbliżał się do swojej męki i śmierci, która na zawsze miała odmienić historię człowieka .

Po wjeździe do Jerozolimy udał się do świątyni, gdzie zobaczył kupców i handlarzy. Wypędził ich i powywracał stoliki, pokazując niezadowolenie z handlu w miejscu modlitwy .

To właśnie podczas uroczystej uczty paschalnej Jezus ustanowił Sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa , a także po raz kolejny przepowiedział nadchodzące wydarzenia. Także podczas Ostatniej Wieczerzy dokonał obrzędu obmycia stóp swoim apostołom , co znów dało świadectwo Jego pokory, skromności i oddania drugiemu człowiekowi .

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam» . A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. (Mt 26, 14-16).

Judasz podszedł do Niego i pocałował Go. Nie był to jednak znak miłości i oddania, a zdradliwy gest, który umożliwić miał innym rozpoznanie Jezusa i pojmanie Go. Jezus zaprowadzony został do arcykapłana Kajfasza, gdzie odbył się proces.