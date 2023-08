Zespół przy resorcie zdrowia ma wypracować wytyczne

Środowiska pro-life postulowały do Ministerstwa Zdrowia o dołączenie swoich przedstawicieli do zespołu, spotkały się jednak z odmową. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina nie kryje oburzenia.

- Nie rozumiem, dlaczego nie dopuszczono nas do udziału w pracach tego zespołu. W odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich w tej sprawie resort zdrowia poinformował, że prace zespołu są poufne. To kpina. Instytucje państwa działają publicznie, a nie poufnie - mówi Interii Kaja Godek .

Pisma do Ministerstwa Zdrowia i odpowiedź resortu

"Jak najgorsze przypuszczenia" - Kaja Godek o zespole w resorcie zdrowia

- To stoi w sprzeczności zarówno z wyrokiem TK z 2020 roku, jak i wyrokiem z 1997 roku - wskazuje. - Okres ciąży w naturalny sposób może się wiązać z kryzysem psychicznym i lekarz jest od tego, by otoczyć matkę i dziecko opieką, a nie proponować aborcję - uważa.

- Jeśli pójdziemy w kierunku uwzględniania przesłanki złego stanu psychicznego kobiety jako przesłanki do aborcji, to prowadzi to do legalizacji aborcji na żądanie. Bo może okazać się, że kobieta ma kryzys psychiczny, bo ma kiepską sytuację materialną albo ojciec dziecka ją zostawił i dostała depresji. I to będzie przesłanka do aborcji. Trzeba powiedzieć jasno. Rząd PiS w tajemnicy otwiera na oścież drzwi dla aborcji na żądanie - mówi.