Prezes PiS o sprawie śmierci ciężarnej kobiety i wyroku TK

Oprac.: Grzegorz Lepak Polska

- Ani we wniosku, ani oczywiście w orzeczeniu Trybunału, bo oczywiście Trybunał jest związany wnioskiem, nie było ani słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiety. Tu się nic nie zmieniło - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do kwestii wniosku grupy posłów PiS do Trybunału Konstytucyjnego i związanego z nim wyroku TK z 2020 r., w którym Trybunał orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Dodał, że: - Takiej sprawy nie ma. Ona jest wymyślona przez propagandę. To jest część tej urojonej rzeczywistości.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński, prezes PiS / Rafał Guz / PAP