Jak podkreślił, obecnie w kraju wystawianych jest 17 tys. recept na środki przeciwbólowe i psychotropowe. Podał również, że część podmiotów rzeczywiście odnotowuje problem z wystawianiem elektronicznych recept , co - według rzecznika - wynika z tego, że szpitali nie zaktualizowała swoich systemów. Kontynuował, iż to może być przyczyna problemów z dostępem do danych pacjentów. Innym czynnikiem może być również brak szkolenia wśród personelu.

Wpis A. Niedzielskiego. Rzecznik MZ: Nie złamano prawa

Zdaniem rzecznika MZ było to "straszenie pacjentów, że nie dostaną leków". - W ogólnopolskiej telewizji, w takim czasie antenowym (...) to, że jest nieobiektywizmem dziennikarskim to mało, to, że urąga to rzetelności i odpowiedzialności dziennikarskiej, to chyba tak to trzeba powiedzieć - ocenił. Post Niedzielskiego spotkał się z jednak z krytyczną opinią Naczelnej Izby Lekarskiej.