PKW odrzuciła sprawozdanie PiS. "Nie ma w Polsce demokracji"

Przedstawiciel PiS przypomniał, że w sprawie toczy się postępowanie odwoławcze. - Kuriozalnym jest, że podjęto decyzję pomimo tego, iż w SN jest prowadzone postępowanie w związku z odwołaniem PiS od wcześniejszej decyzji PKW , a przecież sprawy te są ze sobą powiązane. Mimo to nominaci obecnej koalicji podjęli decyzję, by nie czekać na rozstrzygnięcie, co jest rażącym złamaniem jakichkolwiek reguł demokratycznych - powiedział.

Zdaniem rzecznika PiS "wszystko wskazuje na to, że jest to jest to element przygotowania do oszustwa w zbliżających wyborach prezydenckich". - Przedmiotowe decyzje zmierzają do wprowadzenia systemu autokratycznego w Polsce, sterowanego osobiście przez Tuska. Nie ma to nic wspólnego z demokracją i pluralizmem politycznym. To zaprzeczenie standardom, jakie obowiązują w cywilizowanym świecie - podsumował.