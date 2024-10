Wciąż nie ma ostatecznego postanowienia w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości za 2023 r. Na razie wiadomo jedynie, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie komitetu wyborczego PiS z ubiegłorocznej kampanii do parlamentu.

Co do pierwszego z rozstrzygnięć, to cały czas jest jednak odraczane. PKW zaplanowała posiedzenie na 18 listopada, ale nikt nie gwarantuje, że wówczas zapadnie decyzja.