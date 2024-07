Zarzut pierwszy. Rządowe Centrum Legislacji

Zarzut drugi. Fundusz Sprawiedliwości

Zarzut trzeci. Pikniki 800 plus

Kancelaria wskazuje, że "za nieprawidłowe można uznać wydatki na promocję związaną z programem 800 plus, organizowane głównie w ramach tzw. pikników 800 plus ".

Marlena Maląg zarzuty określiła jako "demagogiczne". "W tej akcji nie chodziło o zachęcanie do tego, aby ludzie sięgnęli po pieniądze im należne, bo do tego zachęcać ludzi nie trzeba. W tym działaniu chodziło przede wszystkim o wywołanie pozytywnego nastroju i nastawienia społecznego na rzecz promocji wartości rodziny" - oświadczyła w mediach społecznościowych.

Zarzut czwarty. NASK

To nie koniec. Długa lista nieprawidłowości

Cztery wymienione sprawy to nie wszystko, co KPRM wysłała do PKW w 18-stronicowym piśmie, nie licząc załączników. Pojawia się też kwestia braku oddzielenia działań wynikających z funkcji publicznej od agitacji wyborczej. Zdaniem KPRM na wykorzystanie środków publicznych do kampanii mogą wskazywać zakupy w Izbach Administracji Skarbowej w Poznaniu, Łodzi i Bydgoszczy oraz wydarzenia organizowane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.