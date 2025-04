Matura z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa. Abiturienci najczęściej wybierają język angielski - ten egzamin odbędzie się 7 maja o godz. 9.

Język angielski na maturze będzie w tym roku wyglądać nieco inaczej. Zgodnie z zapowiedziami CKE zadanie sprawdzające rozumienie ze słuchu typu prawda-fałsz zostanie zastąpione zadaniem otwartym. W wypowiedzi pisemnej maturzyści będą redagować email lub wpis na blogu. Ogólnie wymagany poziom na maturze podstawowej z języka angielskiego to B1 w zakresie używania tego języka, a w zakresie rozumienia tekstu - B1+.

Matura 2025 z języka angielskiego. Arkusz CKE i zmiany

Przez arkusz przeprowadzi nas Anna Klisz, anglistka i autorka kursów maturalnych, w tym powtórki, w której cztery lata szkolnego materiału skondensowano do pięciu godzin nauki.

- Będzie siedem zadań zamkniętych, jedno półzamknięte-półotwarte, cztery otwarte, w tym wypowiedź pisemna. Do zdobycia jest 60 punktów: 34 za zamknięte, 26 za otwarte, więc same zamknięte mogą dać maksymalny wynik 56 proc. i już z nimi można zdać maturę - mówi nauczycielka.

Uzupełnia jeszcze informacje o tegorocznych nowościach. - Zadanie prawda-fałsz na słuchaniu było najprostszym w arkuszu, można było strzelać, a teraz w jego miejscu będzie polecenie otwarte. Co do wypracowania, też może być trudniej, bo zwiększył się limit słów. Obecnie to 100-150, poprzedni 80-130 - wyjaśnia.

A merytorycznie? - Według nowej formuły na maturze podstawowej z języka angielskiego powinien być czas przyszły ciągły Future Continuous, trzeci tryb warunkowy oraz konstrukcja "would rather". Rok temu został jednak wypuszczony aneks, który to z wymagań usuwał. Tak samo w tym roku tego w arkuszu nie będzie.

Matura 2025 z angielskiego. Na to trzeba uważać

Anna Klisz pytana, na co uważać, rozwiązując arkusz, odpowiada kolejno:

- Wypowiedź pisemna - szczególną uwagę trzeba zwrócić na treść, ponieważ słaba treść powoduje obniżenie punktów w pozostałych kategoriach. Każdą z czterech kropek, czyli elementów polecenia, należy rozwinąć, a nie tylko o niej wspomnieć.

- W zadaniach otwartych pamiętajcie nie tylko o napisaniu poprawnego gramatycznie zdania, ale też o trzymaniu się polecenia: nieprzekraczaniu limitu wyrazów, które można wykorzystać czy niezmienianiu formy słowa w wypracowaniu.

- W zadaniach na czytanie i słuchanie należy pamiętać o tym, że mamy oddać sens, a nie słowo w słowo napisać to, co usłyszeliśmy, czy też przeczytaliśmy.

Zauważa też, które zadania były dla ubiegłorocznych maturzystów najtrudniejsze. Dokładniej chodzi o jeden z przykładów w części na zakres środków leksykalno-językowych dotyczący transformacji - rozwiązało go jedynie 26 proc. zdających. Warto przy rozwiązywaniu arkuszy zwrócić na te typy zadań uwagę i jeszcze je przećwiczyć.

Pewniaki na maturze z angielskiego. Co powtórzyć?

Anna Klisz wie, co z dużym prawdopodobieństwem pojawi się na maturze z języka angielskiego. Przeanalizowała arkusze, znalazła pewniaki.

Rozwiń

- Będą zapewne zadania z czasów Present Perfect, kontrast pomiędzy Future Simple a "be going to". Tryby warunkowe - szczególnie pierwszy oraz drugi, konstrukcje gerundialne i bezokolicznikowe (np. "manage to do", "avoid doing"), czasowniki złożone i kolokacje - wymienia.

I dodaje, że warto powtórzyć również pytania rozłączne (question tags), stronę bierną w czasach prostych oraz czasowniki modalne w czasach teraźniejszych.

- Ogarnięcie maturalnych pewniaków to pierwszy krok do podniesienia swojego wyniku nawet o kilkadziesiąt procent. Co jeszcze można zrobić? Nauczyć się jak poprawnie rozwijać "kropki" na wypracowaniu - chodzi o jakość, nie o ilość. Warto też powtórzyć słownictwo, szczególnie z zaniedbywanych działów takich jak nauka i technika, czy życie społeczne. I przećwiczyć poszczególne typy zadań, szczególnie otwarte - mówi na koniec Anna Klisz.

Arkusze CKE i ich rozwiązania będziemy publikować w Interii przez cały okres matury i egzaminu ósmoklasisty. Znaleźć je będzie można w raporcie specjalnym Matura 2025 i egzamin ósmoklasisty 2025.

