Obejrzeliśmy nowe "Wiadomości". Zmieniona nazwa i wiele znajomych twarzy

Nowe "Wiadomości" TVP. Od teraz to "Program informacyjny"

- To jest "19:30" - najważniejszy program informacyjny Telewizji Polskiej. Wczoraj obiecaliśmy państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my chcemy wytłumaczyć, dlaczego ta zmiana jest konieczna. By budować wspólnotę narodową, trzeba zmienić język przekazu. Musimy po prostu informować - rozpoczął prowadzący Marek Czyż.

Nowe "Wiadomości". Dwa materiały na temat mediów publicznych

Nowe "Wiadomości". Ustalenia Interii

Jak dowiedziała się w czwartek Interia , przygotowania do nowego wydania "Wiadomości" ruszyły pełną parą tuż po przejęciu władzy w spółce . Nad realizacją pierwszego programu po burzliwych zmianach z ostatnich dni - poza wspomnianymi nazwiskami - zaangażowanych było łącznie około 30 osób. Większość z nich to doświadczeni dziennikarze.

Nowe "Wiadomości" TVP. "Czysta woda" zamiast "propagandowej zupy"

- Proponuję państwu - jak sądzę - uczciwą umowę: od jutra (od czwartku - red.) "Wiadomości" będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, ze wszystkim co przyniesie. Fotografie, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz malowano w tych studiach osiem lat wyłącznie starannie dobranymi barwami i zapewniam państwa, że to się właśnie kończy - oznajmił prezenter.