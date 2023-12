Jak ustaliła Interia, przygotowania do nowego wydania "Wiadomości" ruszyły pełną parą. W pracę nad realizacją pierwszego programu po burzliwych zmianach z ostatnich dni zaangażowanych jest ok. 30 osób. Większość z nich to doświadczeni dziennikarze, a część pracowała już w TVP przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. Teraz wrócili.