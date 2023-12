Strzelanina w Pradze. Nowe ustalenia na temat napastnika

Według najnowszych informacji, które przekazała czeska policja, napastnik zastrzelił co najmniej 15 osób, a 24 ranił. Stan ośmiu osób jest bardzo ciężki. Część poszkodowanych ma rany postrzałowe, a część ucierpiała w wyniku upadku z dużej wysokości, kiedy próbowali ratować się, skacząc z okien budynku.

Czechy. Co najmniej 15 ofiar śmiertelnych strzelaniny na uniwersytecie w Pradze

Świadkowie mieli widzieć ubranego na czarno napastnika z długą bronią maszynową około godz. 15, gdy wszedł do budynku Wydziału Filozofii. W tym czasie miał się tam odbywać koncert kolęd.

W czeskich mediach świadkowie relacjonowali, że słyszeli wiele strzałów z wnętrza budynku. Tuż przed godz. 16 mężczyzna został "wyeliminowany" - przekazała policja. To 24-letni student Uniwersytetu Karola w Pradze.

Do zdarzenia doszło na Wydziale Filozofii, mieszczącym się przy placu Jana Palacha. Cały plac i okolica zostały zamknięte, a policja zaapelowała do obywateli, by trzymali się z daleka od miejsca zdarzenia i pozostali w domach.