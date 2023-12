Prezes PAP wysłał specjalne maile. "Proszę o niestosowanie się do poleceń tego pana"

"Informuję, że wszystkie decyzje podejmowane przez pana Marka Błońskiego nie posiadają mocy prawnej. Bardzo proszę o niestosowanie się do poleceń tego pana" - napisał były prezes zarządu. Wspomniany w wiadomości Marek Błoński to od środy - zgodnie z decyzją szefa resortu kultury i dziedzictwa narodowego - nowy prezes Polskiej Agencji Prasowej.

Na tym samym stanowisku stoją również politycy PiS oraz Suwerennej Polski, a także prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa wystosowała specjalną odezwę do Donalda Tuska , by jego gabinet "respektował polski porządek prawny".

Oświadczenie w TVP. Marek Czyż zapowiedział nowe "Wiadomości"

- Proponuję państwu - jak sądzę - uczciwą umowę: od jutra "Wiadomości" będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, ze wszystkim co przyniesie. Fotografie, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz malowano w tych studiach osiem lat wyłącznie starannie dobranymi barwami i zapewniam państwa, że to się właśnie kończy - oznajmił prezenter.