Rada Mediów Narodowych obraduje od godziny 17:30. To już kolejne posiedzenie w tym tygodniu. Ma to związek z sytuacją w mediach publicznych. Interia poznała treść projektów uchwał, jakie Radzie przedłożył na posiedzeniu jej przewodniczący Krzysztof Czabański. Jak ustaliła Interia komunikat Rady oraz wystąpienie Rady do Prokuratora Krajowego zostały przegłosowane większością 3:1. W głosowaniu nie wziął udziału Robert Kwiatkowski, który uważa, że było ono nieważne, ponieważ nie było tych punktów nie było w porządku obrad. W RMN większość mają członkowie wskazani przez PiS.