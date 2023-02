W latach 1966-1967 był stypendystą w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie w Louvain w Belgii, a w latach 1962-1980 redaktorem katolickiego miesięcznika "Znak" i wykładowcą filozofii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Od 1980 r. wraz z małżonką Ludmiłą i dziećmi Moniką i Jakubem mieszkał w Rzymie, gdzie w 1981 r. założył Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej przy Fundacji im. Jana Pawła II. Wykładał antropologię filozoficzną w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Przez ponad 20 lat wykładał filozofię człowieka w Papieskim Instytucie im. Jana Pawła II w Waszyngtonie. W latach 90. wykładał filozofię w Lugano w Szwajcarii.

Był również współzałożycielem i długoletnim dyrektorem kwartalnika "Il Nuovo Areopago". Uczestniczył w pracach dwóch synodów biskupów europejskich. Jest autorem licznych publikacji książkowych wydanych w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych. Opublikował też wiele esejów i artykułów w kilku językach w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej, a także w Azji. Był członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts, Vienna-Salzburg), Akademii Filozoficznej w Argentynie i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Zasłużony dla archidiecezji krakowskiej

Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Orderem św. Grzegorza (Watykan 2008) i Wielkim Krzyżem Zasługi Kawalerów Maltańskich z Gwiazdą (Rzym 2014). Otrzymał też nagrodę Totus Tuus (Warszawa 2021) i tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2021).

Żywo angażował się w rozwój inicjatyw związanych z tematyką rodzinną i małżeńską w rodzinnej archidiecezji krakowskiej.

W ostatnich latach przyczynił się do zorganizowania i realizacji dwóch międzynarodowych kongresów dla małżeństwa i rodziny w Krakowie w latach 2018-2022