Według premiera Donalda Tuska 2025 będzie "polskim rokiem". "Życzę Wam wiary w siebie, nadziei mocniejszej od zwątpienia oraz miłości silniejszej od zła. I obiecuję dalej robić, co do mnie należy. Cała Polska naprzód!" - napisał nawiązując do hasła kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił mijający rok bardzo pozytywnie. "To był świetny rok! Pełen spotkań, uśmiechów, uścisków dłoni. Rok, w którym żywo ze sobą dyskutowaliśmy, czasem spieraliśmy się i wspólnie szukaliśmy rozwiązań. Rok, w którym w centrum zawsze był człowiek!" - przekazał Hołownia. Zdaniem marszałka 2025 to "rok wielkich nadziei i zmian". "Niech to będzie dobry czas dla każdej i każdego z Was" - życzył Hołownia. Reklama

Jarosław Kaczyński: Oby ustąpiło zło, które opanowało naszą ojczyznę

W noworocznych wpisach polityków PiS dominował z kolei wątek nadziei na "pokonanie zła" w nadchodzących miesiącach.

"Oby był to czas, gdy zło, które opanowało naszą Ojczyznę, zacznie ustępować" - przekazał prezes partii Jarosław Kaczyński, który życzył "sylwestrowej zabawy i "wszelkiej pomyślności" w 2025 roku.

Zdaniem Beaty Kempy Polska ma szansę na to, by stać się "silnym, bogatym i bezpiecznym krajem w Europie i na świecie". "I tak będzie - pod warunkiem, że ustąpi nienawiść, zemsta, brak szacunku i to co jest najgorszą cechą obecnie rządzących - pogarda nawet dla swoich" - stwierdziła posłanka. "Wierzę, że w 2025 roku pokonamy po prostu 'zło', które mocno rozpanoszyło się w naszym życiu publicznym" - przekazała.

Rafał Trzaskowski z "prezydenckim" orędziem

Ryszard Petru swoje życzenia skierował głównie do przedsiębiorców. "W Nowym Roku życzę przede wszystkim sprzyjających zmian w prawie gospodarczym, dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw, uczciwych wynagrodzeń oraz stabilnego państwa, które wspiera handel i przedsiębiorczość, zamiast nadmiernie w nie ingerować" - napisał w serwisie X. W krótkim nagraniu dołączonym do swojego wpisu polityk Polski 2050 wyraził też nadzieję na "solidne wynagrodzenie za solidną pracę" dla pracowników i państwa stojącego na straży praw obywateli; konsumentom życzył zaś "swobody wyboru, w który państwo wtrąca się jak najmniej". Reklama

Na życzenia w formie wideo zdecydował się również Rafał Trzaskowski, nagrywając kilkuminutowe wystąpienie przypominające prezydenckie orędzie noworoczne. Nachodzący rok ma być według Trzaskowskiego szansą na "budowanie nowego pokolenia Polek i Polaków - otwartych, przedsiębiorczych i wierzących w swoje możliwości". - Musimy stworzyć dla nich kraj, w którym będą mogli realizować swoje ambicje i marzenia - apelował. Jego zdaniem najważniejszym zadaniem 2025 roku będzie dla Polski "odbudowa wspólnoty narodowej". - Ktoś próbował nam wmówić, że istnieje Polska bardziej i mniej rozwinięta, ktoś próbował nas dzielić według naszych poglądów. (...) Szukajmy porozumienia, próbujmy odbudować wspólnotę - przekonywał prezydent Warszawy.

Polityk zdradził także swoje priorytety na nadchodzący rok, wśród których znalazły się walka z nierównościami społecznymi oraz bezpieczeństwo. Kandydat na prezydenta chciałby zwiększenia wydatków na obronność. - Kolejne miesiące mogą przynieść rozstrzygnięcia w trwającej wojnie, nowy rozdział w historii Europy. Polska jest i musi pozostać bezpieczna (...). Nakłady na obronę narodową to kluczowa sprawa - stwierdził. Trzaskowski podkreślił także potrzebę stabilności gospodarczej, która ma się rozwijać dzięki strategicznym inwestycjom i potencjałowi polskich przedsiębiorców. - Potrzebują oni stabilnego otoczenia gospodarczego i przewidywalnej władzy, i to im się od państwa należy, a ja tego dopilnuję - zapewniał polityk. Reklama

Sławomir Mentzen życzy "silnej, dumnej, bogatej i bezpiecznej Polski"

Podsumowania roku dokonał także inny kandydat na prezydenta. Sławomir Menzten stwierdził, że kończy obecny rok w znacznie lepszym nastroju niż poprzedni. "Zapowiadał się bardzo trudny rok, a mimo to udało się w nim tyle rzeczy" - stwierdził polityk w swoim wpisie. Wśród największych sukcesów Konfederacji w 2024 roku wymienił m.in. wybór Patryka Marjana na prezydenta Bełchatowa, osiągnięcie progu powyżej 12 proc. i wprowadzenie do PE sześciu europosłów tego ugrupowania. Pozytywnie ocenił także swoją prekampanię prezydencką, dzięki czemu może wejść w nowy rok "z optymizmem i podniesionym czołem".

Priorytetem w 2025 roku będą dla Mentzena właśnie nadchodzące wybory prezydenckie. "Włożę w te wybory tyle pracy i energii, ile tylko będę w stanie, a jaki to przyniesie rezultat, nikt nie wie. Niezależnie od wyników wyborów będę w stanie spojrzeć w lustro i powiedzieć, że zrobiłem wszystko, co tylko mogłem, żeby uzyskać jak najlepszy wynik" - dodał.

"Życzę wszystkim, aby ten nadchodzący rok był dla Was lepszy niż poprzedni i żebyśmy wszyscy zbliżyli się w nim do życia w silnej, dumnej, bogatej i bezpiecznej Polsce! Szczęśliwego Nowego Roku!" - przekazał polityk Konfederacji. Reklama

