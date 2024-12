"Dlatego z wielkim bólem serca obserwuję to, co się obecnie dzieje z uznawaniem niektórych wyroków, postanowień . Prawo jest prawem i należy je zawsze stosować. To nie urzędnicy, politycy czy dziennikarze są od tego by uznawać czy dany wyrok, postanowienie sądu czy organu stosować, czy nie, czy jest on wyrokiem, czy nie" - czytamy dalej we wpisie szefowej związku.

"Nie uznam wyroku. Mogę tak czy nie?"

Apel do polityków. "Ogarnijcie się"

"Wielu z Was jest urzędnikami krócej, niż cała rzesza na dole. Wielu z Was nie posiada wiedzy, umiejętności oraz kompetencji jak zawodowi urzędnicy. A może już niedługo doprowadzicie do tego, że każdy urzędnik, każdego szczebla będzie sobie wybierał co uznać, a co nie. Apeluję, ogarnijcie się. Naród na Was patrzy, urzędnicy na dole na Was patrzą, funkcjonariusze służb i wojska też. Źle to wygląda, bardzo źle" - podkreśliła szefowa Związkowej Alternatywy.