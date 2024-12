Co istotne, zatrzymania sprawcy dokonał - w dniu wolnym od pracy - policjant z komendy w Jarocinie .

Wałków. Karambol na drodze krajowej, akcja służb

W tym momencie doszło do wypadku z prawidłowo jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Mazda. Kierowała nim 33-latka. Co ciekawe, kierujący hondą kontynuował swoją jazdę, doprowadzając do zderzenia z osobowym volkswagenem.