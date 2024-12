"Jesteśmy poważnie zaniepokojeni kryzysem politycznym , do którego doszło w Gruzji po wyborach parlamentarnych z 26 października oraz po decyzji partii Gruzińskie Marzenie o zamrożeniu procesu akcesji do UE . Przyczyną tego kryzysu jest kierunek polityczny obrany przez gruzińską partię rządzącą oraz odejście przez nią od ścieżki europejskiej" - czytamy w oświadczeniu, opublikowanym na stronie MSZ.

"Wielokrotnie wzywaliśmy władze Gruzji do zmiany tego kierunku i powrotu do integracji z UE poprzez stosowanie europejskich norm i wartości oraz wdrażanie reform" - podkreślono.

Gruzja. Trójkąt Weimarski reaguje na wydarzenia na Kaukazie

Ministrowie potępili też akty przemocy przeciwko pokojowym demonstrantom , mediom i liderom opozycji, które miały miejsce w ostatnich tygodniach. "Wzywamy władze Gruzji do odpowiedzialności za przestrzeganie praw człowieka i ochronę podstawowych wolności, w tym wolności zgromadzeń i wolności mediów. W najmocniejszych słowach potępiamy groźby kierowane do polityków" - zaznaczyli.

Według ministrów, polityczny kierunek represji i oddalania się od demokracji , jaki obrała partia Gruzińskie Marzenie, doprowadził do pogorszenia się naszych relacji na szczeblu europejskim i krajowym oraz do ograniczenia naszego wsparcia dla władz Gruzji i współpracy z nimi. "W związku z tym wdrożymy decyzję UE o zniesieniu ruchu bezwizowego dla gruzińskich posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych oraz rozważymy dodatkowe środki na szczeblu unijnym i krajowym" - dodali.

Apel o nowe wybory w Gruzji. Polska wśród sygnatariuszy odezwy

Szefowie MSZ Trójkąta Weimarskiego wezwali gruzińskie władze do zaangażowania się w krajowy dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu znalezienia wyjścia z obecnej sytuacji i przywrócenia zaufania publicznego do gruzińskiej demokracji.

"Wezwanie do wdrożenia zaleceń i standardów OBWE/ODIHR, w tym możliwości przeprowadzenia nowych wyborów, płynące ze strony części gruzińskiego społeczeństwa zasługuje na to, by władze podjęły szczery dialog ze wszystkimi siłami politycznymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" - dodali, zapewniając też o determinacji we wspieraniu demokratycznych i europejskich aspiracji narodu gruzińskiego.