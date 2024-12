- Wiek użytkowania social mediów to temat zastępczy - uważa Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Pisaliśmy niedawno o sondażu, w którym zapytano Polki i Polaków o to, co sądzą o pomyśle wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby do 16. roku życia. - Potrzebujemy pilnie wypracować Akt Ochrony Małoletnich Online. Jego elementem oczywiście powinno być ustalenie wieku dostępności do mediów społecznościowych, ale to nie on jest dzisiaj największym problemem - mówi Bigaj i apeluje o nałożenie na firmy technologiczne obowiązku wprowadzenia standardów ochrony dzieci.