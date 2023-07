- Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. Teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjdzie jeszcze więcej obywateli z państw, takich jak: Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu - wymieniał Tusk i dodał, że "Kaczyński już rok temu ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli - ponad 50 razy więcej, niż w 2015 roku".

Tusk stwierdził, że wicepremier "jednocześnie szczuje na obcych i na imigrantów, a równocześnie chce wpuścić ich setki tysięcy".

- Może mu jest potrzebna wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli, bo wtedy lepiej mu będzie rządzić, wygrać wybory. Musimy go odsunąć. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad państwem i jego granicami - powiedział Tusk.

Donald Tusk najprawdopodobniej miał na myśli projekt, nad którym pracuje resort spraw zagranicznych, który zakłada rozszerzenie listy państw, których obywatele mogą ubiegać się o wizę bezpośrednio w polskim MSZ, a nie w konsulacie. O pracach nad tym dokumentem informował pod koniec czerwca dziennik "Rzeczpospolita". Obecnie jedynie Białorusini mają taką możliwość.

"Liczba wiz jest odpowiedzią na zapotrzebowania rynku"

Już nie pierwszy raz Tusk wspominał o liczbach migrantów wpuszczonych do Polski za rządów PiS. W zeszłym tygodniu do jego słów odniósł się wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

Zaznaczał, że podawana przez Tuska liczba ok. 130 tys. migrantów jest niewłaściwie interpretowana, "co prowadzi do fałszywych wniosków". Chodzi o to, że samo zezwolenie na pracę, nie uprawnia jeszcze do wjazdu i pobytu w Polsce. Tłumaczył, że liczba tych wiz wydanych w 2022 r. jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego rynku pracy, przede wszystkim rolnictwa.

Spór o pakt migracyjny

Dyskusja na temat migrantów zintensyfikowała się od momentu podjęcia tematu tzw. paktu migracyjnego, który zawiera m.in. system "obowiązkowej solidarności". Polega on na tym, że - choć "żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji" - to "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy".

W czwartek zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Mimo długich rozmów, nie udało się uzyskać porozumienia wśród 27 państw członkowskich na temat tzw. paktu migracyjnego. Polska i Węgry nie chciały konkluzji migracyjnych.

