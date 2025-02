- Nigdy nie byłem niczyim długopisem. Ja nie jestem Andrzejem Dudą (...) Będę współpracował z rządem (...), ale nie za wszelką cenę - mówił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Rafał Trzaskowski o swojej potencjalnej kandydaturze. Kandydat KO na prezydenta odniósł się również do wizji współpracy z nowym prezydentem USA. - Zalecam spokój - stwierdził, odnosząc się do ruchów Trumpa. Pytany o polski rząd, odparł z kolei, że chciałby, by działał "szybciej i skuteczniej".