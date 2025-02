Wybory prezydenckie 2025. Nowa obietnica Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki wskazywał, że część polityków zachowywała się "w sposób niegodny", co mogło wpłynąć na stan sytuacji na granicy. Zapytany o to, dlaczego polski sprzęt wojskowy został wysłany do Ukrainy, odpowiadał, że zwycięstwo Kijowa nad Moskwą jest w polskim interesie geopolitycznym. Kandydat wspierany przez PiS odniósł się również do ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. - My pomagamy, my wspieramy, natomiast to, co robi prezydent Ukrainy wobec Polski, jest nieprzyzwoite - stwierdził.