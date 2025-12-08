W skrócie Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z poparciem 30,9 proc. wyborców, za nią uplasowały się Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja.

Do Sejmu weszłyby także Lewica i Konfederacja Korony Polskiej, natomiast PSL, Partia Razem i Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Sondaż ujawnia, po jakie grupy wyborców sięgają kluczowe partie oraz jak kształtuje się poparcie w zależności od wieku, płci i miejsca zamieszkania.

Z badania wynika, że do głosowania na Koalicję Obywatelską gotowych jest 30,9 proc. wyborców. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,5 proc. głosów, a na trzecim Konfederacja, która mogłaby liczyć na 13,6 proc.

Do Sejmu dostałyby się również Lewica z wynikiem 8,2 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej, której liderem jest Grzegorz Braun. Gotowych do głosowania na nią jest 7,1 proc. wyborców.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby natomiast: PSL (4 proc.), Partia Razem (3,6 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.). Niezdecydowanych pozostaje 5,7 proc. osób. Z badania wynika, że frekwencja wyniosłaby 64,4 proc.

Nowy sondaż. Koalicja Obywatelska na prowadzeniu, pięć partii w Sejmie

Według sondażu Koalicja Obywatelska może liczyć przede wszystkim na poparcie wyborców w wieku 50-59 lat (39,3 proc.) oraz w grupie osób liczących ponad 70 lat (47,7 proc.).

Partia Donalda Tusk prowadzi również w dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców (36,8 proc.) oraz wśród osób z wyższym wykształceniem (36,3 proc.).

89,4 proc. głosujących na KO w wyborach parlamentarnych w 2023 roku ponownie oddałoby głos właśnie na to ugrupowanie.

Na PiS gotowi głosować są przede wszystkim mężczyźni (33,7 proc., wobec 15,2 proc. kobiet), a także osoby w wieku 50-59 lat (33,3 proc.), 60-69 lat (32,1 proc.), mieszkańcy wsi (37,2 proc.) oraz osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (41,1 proc.).

Konfederacja trzecia w sondażu. Formacja Menztena i Bosaka dominuje w jednej grupie

72 proc. respondentów chętnych oddać głos na PiS głosowało na tę partię również w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. 92,2 proc. zwolenników partii Jarosława Kaczyńskiego poparło w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego.

Z kolei Konfederacja może liczyć przede wszystkim na głosy najmłodszych wyborców. W grupie wiekowej 18-29 lat, partia ta uzyskała 40,7 proc. poparcia, a wśród osób w wieku 30-39 lat - 21,2 proc.

Większość z nich głosowała w poprzednich wyborach parlamentarnych na Konfederację (70,2 proc.), a w wyborach prezydenckich na Sławomira Mentzena (75,1 proc.).

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Polsat News, na grupie 1000 osób. Badanie zostało zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

