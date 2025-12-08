Relokacja migrantów. Szef MSWiA: Zapadła decyzja w sprawie Polski

W skrócie Polska została zwolniona z mechanizmu relokacji migrantów w ramach unijnego paktu migracyjnego.

Decyzję poparła Komisja Europejska, a Polska nie poniesie żadnych kosztów związanych z relokacją.

Mechanizm solidarnościowy ruszy w czerwcu 2026 roku.

Kierwiński bierze udział w posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich UE. Ministrowie wstępnie zatwierdzili plan Komisji Europejskiej dotyczący mechanizmu solidarnościowego.

- Polska jest zwolniona z jakiegokolwiek mechanizmu relokacji, zwolniona także z jakichkolwiek kosztów z tym związanych. W tym zakresie wydaje się, że osiągnęliśmy wszystko, co chcieliśmy - ogłosił szef MSWiA.

- Dyskusja była gorąca tak naprawdę, bo z tych rozwiązań nie wszystkie kraje europejskie są zadowolone. Niezadowolone są kraje Południa - podkreślił. - Uwagi, które podnoszą kraje południowe, to jest tak naprawdę miarą tego, jak wielką drogę przeszliśmy jako Polska - powiedział Kierwiński.

Decyzję skomentował również premier Donald Tusk. "Tak jak zapowiadałem, Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego mechanizmu relokacji" - napisał na platformie X.

Krzysztof Bosak: Kompletna porażka rządu Tuska

Inaczej sytuację ocenił lider Konfederacji Krzysztof Bosak. "Beneficjentami relokacji mają być Włochy, Hiszpania, Grecja i Cypr. Pozostałe państwa będą zobowiązane do przyjęcia dziesiątek tysięcy imigrantów rocznie lub płacenia setek milionów euro" - stwierdził.

"Polska jest wymieniona w gronie państw, które mają możliwość ubiegania się o zwolnienie z części lub całości zobowiązań. A Unia będzie mogła na pokorną prośbę polskiego rządu łaskawie się zgodzić - lub nie. Decyzja została wyjęta z rąk polskiego rządu i przekazana do Unii, a przecież ta sprawa nie należy nawet do traktatowych kompetencji UE!" - napisał na platformie X. Według niego jest to "kompletna porażka rządu Donalda 'mnie nikt nie ogra w UE' Tuska".

Pakt migracyjny. Polska zwolniona z mechanizmu relokacji

Pakt azylowo-migracyjny przewiduje, że państwa członkowskie mogą wybrać jeden z trzech sposobów wyrażenia solidarności z krajami zmagającymi się z dużą presją migracyjną. W ramach mechanizmu solidarnościowego każde państwo UE może wybrać formę swojego wkładu: relokację, wpłatę finansową w wysokości 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparcie operacyjne, takie jak oddelegowanie personelu.

Pakt migracyjny pozwala jednak na zwolnienie z tego obowiązku kraje w trudnej sytuacji migracyjnej. Na początku listopada KE uznała, że o taki częściowe lub pełne zwolnienie może ubiegać się sześć państw - Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia i Polska.

Polski rząd wystąpił wtedy o pełne zwolnienie. Polski wniosek został następnie na początku grudnia pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską. Mechanizm solidarnościowy zacznie działać 12 czerwca 2026 r.

