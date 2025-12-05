W skrócie Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z wynikiem 31,7 proc. poparcia, mimo niewielkiego spadku notowań.

Konfederacja jako jedyna z czołowych partii zyskuje poparcie, osiągając 14,6 proc. i umacniając swoją pozycję na trzecim miejscu.

Frekwencja wyborcza może być wysoka, bo aż 74 proc. respondentów deklaruje chęć udziału w głosowaniu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedziele wzięłoby w nich udział 74 proc. respondentów (51 proc. "zdecydowanie tak", a 23 proc. "raczej tak") - wynika z sondażu Opinia24, cytowanego przez TVN24.

Do urn nie poszłoby 20 proc. ankietowanych (9 proc. "raczej nie", a 11 proc. "zdecydowanie nie"). Pozostałe 6 proc. nie jest pewna swojego wyboru.

W grupie osób, które zadeklarowały udział w głosowaniu, największa część oddałaby swój głos na Koalicję Obywatelską.

Partia premiera Donalda Tuska mogłaby liczyć na 31,7 proc. poparcia, co oznacza spadek o 1,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania z początku listopada.

Nowy sondaż partyjny. Koalicja Obywatelska wygrywa, tuż za nią PiS

Drugie miejsce w sondażu zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,1 proc., który także oznacza spadek (o 2,3 pkt proc.) w porównaniu z wynikami poprzedniego sondażu.

Za dwiema głównymi partiami, z nieco większą stratą, plasuje się Konfederacja. Ta może liczyć na poparcie 14,6 proc. respondentów i jako jedyna w czołówce odnotowuje wzrost - o 2 pkt proc.

Poziom 5 proc. poparcia przekroczyły jeszcze Nowa Lewica, która osiągnęła wynik 6,6 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej z rezultatem 6,2 proc. (wzrost 0,3 pkt proc.).

W sondażu znalazły się także: Partia Razem z 4,6 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc.), Polska 2050 z poparciem na poziomie 2,8 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 1,2 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.). 6,2 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Sondaż Opinia24 przeprowadzono w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków techniką CATI i CAWI.

Dziura w budżecie NFZ. Skąd wziąć pieniądze? Polsat News