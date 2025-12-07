W skrócie Niemal 60 proc. Polaków popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, przy czym największe poparcie jest wśród elektoratów PiS i Konfederacji.

Wyborcy koalicji rządzącej są bardziej sceptyczni - przeciw powrotowi poboru opowiada się aż 41 proc. z nich.

W elektoracie niezdecydowanych większość przychyla się do przywrócenia służby wojskowej, choć to właśnie tu najwięcej osób nie ma wyrobionego zdania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Temat obowiązkowej służby wojskowej regularnie pojawia się w przestrzeni publicznej. Dyskusje w tej kwestii napędzają rosnące napięcia geopolityczne i obawy o bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W związku z tym, w najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski zapytano respondentów, co uważają na ten temat.

Jak wynika z badania łącznie 59,4 proc. ankietowanych popiera przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Zdecydowane poparcie deklaruje 14,7 proc., a "raczej tak" - 44,7 proc.

Przeciwników obowiązkowej służby wojskowej jest 30,9 proc., z czego 15,7 proc. deklaruje zdecydowany sprzeciw. Jedynie 9,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Obowiązkowa służba wojskowa. Co uważają poszczególne elektoraty?

Wobec powrotu obowiązkowego poboru bardziej sceptyczni są wyborcy obecnej koalicji rządzącej. W tej grupie poparcie wynosi 50 proc., czyli o około 10 punktów procentowych mniej niż w całej populacji. Zdecydowanie "za" jest zaledwie 12 proc. zwolenników rządu.

Jednocześnie w tym elektoracie odsetek przeciwników poboru należy do najwyższych - 41 proc. (w tym 17 proc. "zdecydowanie przeciw"). Niezdecydowani w tej grupie stanowią 9 proc..

Największą akceptację dla przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej odnotowano wśród wyborców PiS i Konfederacji. W tych elektoratach poparcie sięga 67 proc. - to najwyższy wynik spośród wszystkich analizowanych grup.

Zdecydowanie "za" jest 15 proc. respondentów, a "raczej za" - 52 proc.. Przeciwników w tej grupie jest 26 proc., a 7 proc. pozostaje niezdecydowanych.

Sondaż o obowiązkowym poborze. Elektorat niezdecydowanych zajął stanowisko

WP podaje, że interesujące wnioski przynoszą odpowiedzi elektoratu niezdecydowanego, który zwykle unika zajmowania stanowiska w kwestiach bezpieczeństwa.

Tym razem 60 proc. badanych z tej grupy popiera powrót poboru - w tym 20 proc. zdecydowanie.

Przeciwników jest 23 proc., ale także, właśnie wśród niezdecydowanych występuje najwyższy odsetek osób bez opinii - 17 proc.. Wskazuje to, że choć większość skłania się ku poparciu, część wyborców wciąż nie potrafi jednoznacznie ocenić tego rozwiązania.

Sondaż przeprowadzono w dniach 21-23 listopada 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie 1000 respondentów.

Ekspert o problemach w ochrony zdrowia. ''Musimy przemodelować system. Nie pasuje do dzisiejszych czasów'' Polsat News Polsat News