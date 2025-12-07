Obowiązkowa służba wojskowa w Polsce? Najnowszy sondaż

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Niemal 60 proc. Polaków popiera powrót obowiązkowej służby wojskowej - wynika z najnowszego sondażu dla WP. Najwięcej zwolenników poboru, bo 67 proc. jest w elektoratach PiS i Konfederacji. Najmniej z kolei wśród wyborców koalicji rządzącej, gdzie poparcie spada do 50 proc.

Grupa żołnierzy w mundurach wojskowych maszeruje po placu, wszyscy ubrani są w berety i niosą broń na plecach, widoczny charakterystyczny wzór munduru oraz flagi na ramionach.
Obowiązkowa służba wojskowa. Najnowszy sondaż. Co myślą Polacy? (zdj. ilustracyjne)Mateusz KotowiczReporter

W skrócie

  • Niemal 60 proc. Polaków popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, przy czym największe poparcie jest wśród elektoratów PiS i Konfederacji.
  • Wyborcy koalicji rządzącej są bardziej sceptyczni - przeciw powrotowi poboru opowiada się aż 41 proc. z nich.
  • W elektoracie niezdecydowanych większość przychyla się do przywrócenia służby wojskowej, choć to właśnie tu najwięcej osób nie ma wyrobionego zdania.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Temat obowiązkowej służby wojskowej regularnie pojawia się w przestrzeni publicznej. Dyskusje w tej kwestii napędzają rosnące napięcia geopolityczne i obawy o bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W związku z tym, w najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski zapytano respondentów, co uważają na ten temat.

Zobacz również:

Zapytano Polaków, czy broniliby kraju. Wśród odpowiedzi nie wygrała żadna z opcji
Polska

Zapytano Polaków, czy chcą bronić kraju. Niejednoznaczna odpowiedź

Michał Blus
Michał Blus

    Jak wynika z badania łącznie 59,4 proc. ankietowanych popiera przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Zdecydowane poparcie deklaruje 14,7 proc., a "raczej tak" - 44,7 proc.

    Przeciwników obowiązkowej służby wojskowej jest 30,9 proc., z czego 15,7 proc. deklaruje zdecydowany sprzeciw. Jedynie 9,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

    Obowiązkowa służba wojskowa. Co uważają poszczególne elektoraty?

    Wobec powrotu obowiązkowego poboru bardziej sceptyczni są wyborcy obecnej koalicji rządzącej. W tej grupie poparcie wynosi 50 proc., czyli o około 10 punktów procentowych mniej niż w całej populacji. Zdecydowanie "za" jest zaledwie 12 proc. zwolenników rządu.

    Jednocześnie w tym elektoracie odsetek przeciwników poboru należy do najwyższych - 41 proc. (w tym 17 proc. "zdecydowanie przeciw"). Niezdecydowani w tej grupie stanowią 9 proc..

    Największą akceptację dla przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej odnotowano wśród wyborców PiS i Konfederacji. W tych elektoratach poparcie sięga 67 proc. - to najwyższy wynik spośród wszystkich analizowanych grup.

    Zobacz również:

    Co Polacy myślą o powrocie obowiązkowej służby wojskowej? Jest najnowszy sondaż. Zdj. ilustracyjne
    Polska

    Zapytano o obowiązkową służbę wojskową. Zmiana nastrojów, jest sondaż

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      Zdecydowanie "za" jest 15 proc. respondentów, a "raczej za" - 52 proc.. Przeciwników w tej grupie jest 26 proc., a 7 proc. pozostaje niezdecydowanych.

      Sondaż o obowiązkowym poborze. Elektorat niezdecydowanych zajął stanowisko

      WP podaje, że interesujące wnioski przynoszą odpowiedzi elektoratu niezdecydowanego, który zwykle unika zajmowania stanowiska w kwestiach bezpieczeństwa.

      Tym razem 60 proc. badanych z tej grupy popiera powrót poboru - w tym 20 proc. zdecydowanie.

      Przeciwników jest 23 proc., ale także, właśnie wśród niezdecydowanych występuje najwyższy odsetek osób bez opinii - 17 proc.. Wskazuje to, że choć większość skłania się ku poparciu, część wyborców wciąż nie potrafi jednoznacznie ocenić tego rozwiązania.

      Sondaż przeprowadzono w dniach 21-23 listopada 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie 1000 respondentów.

      Zobacz również:

      Sondaż: Czy PiS wróci do władzy w 2027 roku? (zdj. ilustracyjne)
      Polska

      Czy PiS wróci do władzy? Ponad połowa badanych jest zgodna

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      Ekspert o problemach w ochrony zdrowia. ''Musimy przemodelować system. Nie pasuje do dzisiejszych czasów''Polsat NewsPolsat News

      Najnowsze