"I to przed kryptoaferą PiS". Jest świeży sondaż parlamentarny

W skrócie Sondaż CBOS wskazuje, że Koalicja Obywatelska uzyskała w pierwszych dniach grudnia ponad 10-punktową przewagę nad PiS, osiągając 35 proc. poparcia.

Donald Tusk skomentował wyniki, podkreślając przewagę KO "jeszcze przed tzw. kryptoaferą".

Frekwencja wyborcza deklarowana przez ankietowanych jest najwyższa wśród osób w średnim wieku i mieszkańców dużych miast.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Fundacja CBOS zapytała Polaków, na kogo głosowaliby, gdyby wybory parlamentarne przeprowadzono w pierwszym tygodniu grudnia. Spośród osób biorących udział w ankiecie 2,5 proc. odmówiło odpowiedzi, natomiast 14,3 proc. nie było w stanie opowiedzieć się za jedną formacją. Analitycy włączyli ich głosy w symulacji danych, aby dokładniej oszacować potencjalny wynik wyborów.

KO na prowadzeniu, PiS zajmuje drugie miejsce. Sondaż poparcia dla partii

"W efekcie zastosowania tej procedury wszystkie ugrupowania zyskały. Najwięcej potencjalnych wyborców przybyło Koalicji Obywatelskiej, na którą mogłoby głosować 35 proc. uczestników wyborów, oraz Prawu i Sprawiedliwości mającemu 24,8 proc. hipotetycznych zwolenników" - podała CBOS.

"Przewaga Koalicji (Obywatelskiej - red.) nad PiS przekroczyła 10 punktów. I to przed KryptoAferaPiS" - napisał na X premier Donald Tusk, dodając hasztag używany we wpisach uderzających w weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. "Rośnie przewaga KO nad PiS. Wszyscy widzą ich afery" - skomentował także rzecznik rządu Adam Szłapka.

Na trzecim miejscu w rankingu partii pod względem poparcia uplasowała się Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 14,2 proc. Czwarte miejsce zajęła Konfederacja Korony Polskiej (8 proc.), której przewodzi Grzegorz Braun. Próg wyborczy przekroczyłaby także Lewica z 6,2 proc. głosów ankietowanych.

Natomiast do Sejmu nie weszłaby partia Razem (4,4 proc.) oraz dwie formacje współtworzące obecną koalicję rządzącą - Polskie Stronnictwo Ludowe (3,7 proc.) i Polska 2050 (2,7 proc.). Jeden procent ankietowanych miałby głosować na "inną partię".

Sondaż parlamentarny. Podział wśród wyborców

Z danych CBOS wynika również, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, "na pewno" wzięłoby w nich udział 76,8 proc. mężczyzn oraz 76,6 proc. kobiet. Odpowiednio 17,4 proc. i 15,1 tych grup stwierdziło, że "raczej" poszłoby na wybory.

Największy odsetek osób, które chciałyby głosować, dotyczy wyborców w wieku 55-64 lat (80,8 proc.) oraz mieszkańców miast o zaludnieniu powyżej 500 tysięcy. (86,2 proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10 proc.) w okresie 1-3 grudnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000). Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

"Debata polityczna". Leszek Miller o zarzutach dla polityków PiS Polsat News Polityka