W skrócie Potężna fala wdarła się do naturalnego basenu na Teneryfie, porywając grupę turystów.

Zginęły cztery osoby, a jedna jest uznana za zaginioną.

Służby apelują o ostrożność z powodu ekstremalnych warunków pogodowych na archipelagu Wysp Kanaryjskich.

Do tragedii doszło w niedzielne popołudnie w miejscowości Los Gigantes na Teneryfie. Około godz. 16 potężna fala wdarła się do środka basenu naturalnego Isla Cangrejo, w którym kąpali się turyści.

Ratownicy w śmigłowcach wyciągali ludzi z morza i przewozili do szpitali.Trzy osoby zginęły w niedzielę. Jak podał lokalny dziennik "La Provincia", byli to turyści, m.in. z Włoch i Słowacji.

Kobieta, którą reanimowano i przetransportowano w stanie krytycznym helikopterem do szpitala, zmarła w poniedziałek. Trwają poszukiwania jednej zaginionej osoby.

Teneryfa. Potężna fala porwała turystów. Archipelag objęty alertami

Archipelag Wysp Kanaryjskich od piątku jest objęty alertem pogodowym z powodu wzburzonych fal. W północnych rejonach prognozowano fale sięgające nawet pięciu metrów wysokości - informuje serwis metro.co.uk.

To kolejny poważny incydent w regionie wywołany przez ekstremalne warunkami pogodowe na morzu. Zaledwie miesiąc temu trzy osoby zginęły, a 15 pasażerów statku wycieczkowego zostało rannych, gdy gigantyczne fale uderzyły w port na Teneryfie.

W innym zdarzeniu 79-letnia Holenderka wraz z dziewięcioma innymi osobami została porwana przez falę w pobliżu Puerto de la Cruz. Życia kobiety nie udało się ocalić.

Z kolei w sierpniu helikopter ratunkowy musiał ewakuować 44-letnią kobietę z basenu na Wyspie Krabów po tym, jak wykazywała objawy podtopienia.

