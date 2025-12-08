Wakacyjna wyprawa skończyła się tragedią. Potężna fala porwała turystów

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Aktualizacja

Potężna fala porwała kilku turystów kąpiących się w basenie naturalnym w Los Gigantes na Teneryfie. Niestety, żywioł był tak silny, że spowodował śmierć czterech osób. Archipelag Wysp Kanaryjskich jest objęty alertem pogodowym ze względu na ekstremalne warunki panujące na morzu.

Tragedia na Teneryfie. Ogromna fala zabiła cztery osoby (zdj. ilustracyjne)
Tragedia na Teneryfie. Ogromna fala zabiła cztery osoby (zdj. ilustracyjne) Dukas / Universal Images GroupGetty Images

W skrócie

  • Potężna fala wdarła się do naturalnego basenu na Teneryfie, porywając grupę turystów.
  • Zginęły cztery osoby, a jedna jest uznana za zaginioną.
  • Służby apelują o ostrożność z powodu ekstremalnych warunków pogodowych na archipelagu Wysp Kanaryjskich.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragedii doszło w niedzielne popołudnie w miejscowości Los Gigantes na Teneryfie. Około godz. 16 potężna fala wdarła się do środka basenu naturalnego Isla Cangrejo, w którym kąpali się turyści.

Ratownicy w śmigłowcach wyciągali ludzi z morza i przewozili do szpitali.Trzy osoby zginęły w niedzielę. Jak podał lokalny dziennik "La Provincia", byli to turyści, m.in. z Włoch i Słowacji.

Kobieta, którą reanimowano i przetransportowano w stanie krytycznym helikopterem do szpitala, zmarła w poniedziałek. Trwają poszukiwania jednej zaginionej osoby.

Zobacz również:

To jednego ze śmiertelnych wypadków doszło w Puerto de la Cruz
Świat

Tragedia na rajskiej wyspie. Trzy osoby nie żyją, kilkanaście rannych

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Teneryfa. Potężna fala porwała turystów. Archipelag objęty alertami

    Archipelag Wysp Kanaryjskich od piątku jest objęty alertem pogodowym z powodu wzburzonych fal. W północnych rejonach prognozowano fale sięgające nawet pięciu metrów wysokości - informuje serwis metro.co.uk.

    To kolejny poważny incydent w regionie wywołany przez ekstremalne warunkami pogodowe na morzu. Zaledwie miesiąc temu trzy osoby zginęły, a 15 pasażerów statku wycieczkowego zostało rannych, gdy gigantyczne fale uderzyły w port na Teneryfie.

    W innym zdarzeniu 79-letnia Holenderka wraz z dziewięcioma innymi osobami została porwana przez falę w pobliżu Puerto de la Cruz. Życia kobiety nie udało się ocalić.

    Z kolei w sierpniu helikopter ratunkowy musiał ewakuować 44-letnią kobietę z basenu na Wyspie Krabów po tym, jak wykazywała objawy podtopienia.

    Źródło: metro.co.uk, "La Provincia"

    Zobacz również:

    76-letni Brytyjczyk wypadł za burtę z wycieczkowca Marella Explorer 2 podczas rejsu u wybrzeży Teneryfy (zdjęcie ilustracyjne)
    Świat

    Tragiczne sceny na wycieczkowcu. Senior zniknął, rozległ się alarm

    Agata Sucharska
    Agata Sucharska
    Trudna sytuacja finansowa w ochronie zdrowia. Zawisza w ''Gościu Wydarzeń'': Premier nie chce działać w interesie pacjentówPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze